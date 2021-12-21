Sarı-kırmızı kart koleksiyonu

"ÖNERİME SICAK BAKTILAR"

Hakemlerin kendilerinden bugüne kadar çeşitli materyaller talep edildiğini ancak ilk kez kartlarının istendiğini söylediklerini aktaran Çağlayan, "Hakemler kendilerinden forma, kolluk gibi farklı şeylerin anı olarak alındığını ama bugüne kadar kartla ilgili bir teklif olmadığını söylediler. Önerime çok sıcak baktılar ve kartlarını verdiler" dedi.