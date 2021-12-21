Sarı-kırmızı kart koleksiyonu

Haberler - Anadolu Ajansı 21.12.2021 - 13:18 | Son Güncelleme : 21.12.2021 - 13:46
Kentte 43 yıldır gazetecilik yapan, TSYD Sivas Şubesi'nin kurucusu ve eski başkanı 62 yaşındaki Çağlayan, Sivasspor'un Süper Lig'deki iç saha maçlarında görev yapan hakemlerin müsabakada kullandıkları sarı ve kırmızı kartları imzalatarak koleksiyonu için biriktiriyor.
Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Zorbay Küçük, Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'ın da aralarında yer aldığı 25 hakemden sarı ve kırmızı kart alan Çağlayan, topladığı kartları TSYD Sivas Şubesi'nde sergilemeyi planlıyor.
Çağlayan'ın 2020 yılından itibaren biriktirdiği kartlardan oluşan koleksiyonu görenlerin dikkatini çekiyor.
Kemal Çağlayan, TSYD Sivas Şubesi'nin kurulmasının ardından Süper Lig'de görev yapan hakemlerin Sivasspor'un maçlarında kullandıkları sarı ve kırmızı kartları biriktirmeye başladığını da ifade etti.
Hakemlerin imzaladığı kartlarla müsabakanın esame listesini de biriktirmeye başladığını anlatan Çağlayan, "Hakemlerden aldığımız kartların arkasında skorlar, kart gören futbolcuların numaraları da yazıyor. Türkiye'de tek ve örnek bir uygulama. Şubemizde kartlar için özel bir bölüm oluşturacağız. Şubede özel bölmede bunu sergileyeceğiz." şeklinde konuştu.
Hakemlerin kendilerinden bugüne kadar çeşitli materyaller talep edildiğini ancak ilk kez kartlarının istendiğini söylediklerini aktaran Çağlayan, "Hakemler kendilerinden forma, kolluk gibi farklı şeylerin anı olarak alındığını ama bugüne kadar kartla ilgili bir teklif olmadığını söylediler. Önerime çok sıcak baktılar ve kartlarını verdiler" dedi.