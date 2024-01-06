Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı yapıldı

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 109'uncu yılında da anılıyor. Etkinlikler kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşa edilen kardan heykellerin açılışı yapıldı.

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı yapıldı - 1

Sarıkamış Harekatı, 22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona erdi.

Allahuekber ve Soğanlı dağları ile yörede dondurucu soğuklarda Mehmetçiğin vatan için fedakarca görev yapıp şehadete yürüdüğü harekatta dondurucu soğuklar ve çatışmalar nedeniyle binlerce asker şehit oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı yapıldı - 2

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve harekatın başladığı nokta Erzurum başta olmak üzere yurdun dört bir yanında harekatın 109'uncu yılında anma etkinlikleri düzenleniyor.

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı yapıldı - 3

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında "Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykellerin açılışı yapıldı.

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı yapıldı - 4
Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı yapıldı - 5
Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı yapıldı - 6
Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı yapıldı - 7
Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı yapıldı - 8
Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı yapıldı - 9
Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı yapıldı - 10
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