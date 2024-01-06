Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı yapıldı
1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 109'uncu yılında da anılıyor. Etkinlikler kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşa edilen kardan heykellerin açılışı yapıldı.
Sarıkamış Harekatı, 22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona erdi.
Allahuekber ve Soğanlı dağları ile yörede dondurucu soğuklarda Mehmetçiğin vatan için fedakarca görev yapıp şehadete yürüdüğü harekatta dondurucu soğuklar ve çatışmalar nedeniyle binlerce asker şehit oldu.