Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı yapıldı

Sarıkamış Harekatı, 22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona erdi.

Allahuekber ve Soğanlı dağları ile yörede dondurucu soğuklarda Mehmetçiğin vatan için fedakarca görev yapıp şehadete yürüdüğü harekatta dondurucu soğuklar ve çatışmalar nedeniyle binlerce asker şehit oldu.