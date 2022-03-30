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Sarıyer'de TIR, asırlık çınar ağacını devirdi

İstanbul Sarıyer'de dönüş yapan TIR, asırlık çınar ağacını devirdi. TIR'ın dorsesinin üzerine doğru devrilen ağaç, kesilerek kaldırıldı. Yol trafiğe kapanırken, cadde üzerinde yoğunluk oluştu.

Haberler - DHA 30.03.2022 - 12:14

Sarıyer'de TIR, asırlık çınar ağacını devirdi - 1

'un Sarıyer ilçesi Nalbant Çeşme Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında seyir halindeki TIR, yola eğilen ağaca çarptı.

Sarıyer'de TIR, asırlık çınar ağacını devirdi - 2

Ağaç, TIR ile dorsenin arasında kalarak yan yattı.

Sarıyer'de TIR, asırlık çınar ağacını devirdi - 3

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Sarıyer'de TIR, asırlık çınar ağacını devirdi - 4

Sürücünün ihbarıyla olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sarıyer'de TIR, asırlık çınar ağacını devirdi - 5

Yan yatan ağaç, vinç yardımı ile sabitlendikten sonra kesildi.

Sarıyer'de TIR, asırlık çınar ağacını devirdi - 6

Devrilen ağaç nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Sarıyer'de TIR, asırlık çınar ağacını devirdi - 7

Ağacın kesilmesi ve TIR'ın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Sarıyer'de TIR, asırlık çınar ağacını devirdi - 8
Sarıyer'de TIR, asırlık çınar ağacını devirdi - 9
Sarıyer'de TIR, asırlık çınar ağacını devirdi - 10
Sarıyer'de TIR, asırlık çınar ağacını devirdi - 11
Sarıyer'de TIR, asırlık çınar ağacını devirdi - 12

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