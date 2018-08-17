Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı
İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonda bebek bezi, ekmek ve futbol topu içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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1İstanbul'da Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
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2Çevik kuvvet, özel harekat polisleri ile bekçilerin de destek verdiği operasyonda, Narkotik köpeği "Eros" eşliğinde evlerde arama yapıldı.
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3Aramalarda, bebek bezi, ekmek ve futbol topu içerisinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
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4Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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