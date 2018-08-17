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Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

Anadolu Ajansı

İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonda bebek bezi, ekmek ve futbol topu içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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    İstanbul'da Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
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    Çevik kuvvet, özel harekat polisleri ile bekçilerin de destek verdiği operasyonda, Narkotik köpeği "Eros" eşliğinde evlerde arama yapıldı.
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    Aramalarda, bebek bezi, ekmek ve futbol topu içerisinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
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    Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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