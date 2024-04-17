Şarjda tutulan süpürge patladı, ev sahibini itfaiye kurtardı
Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir evde prizde tutulan şarjlı süpürge patladı. Patlama yangına neden oldu. Korkuyla uyanan ev sahibi, kendini balkona attı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ev sahibi, hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli’de şarjlı süpürge patladı, evde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı.Yangın saat 05.00 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Uluışık Caddesi’nde bulunan binanın 3’üncü katında meydana geldi.