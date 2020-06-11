Şarkıcı Lara Keskin kazada yaralandı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Lara Keskin ile yeğeni yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı 11.06.2020 - 19:47 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 19:50

Şarkıcı Lara Keskin kazada yaralandı - 1
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüdüğü sırada çarptığı şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni yaralandı.
Şarkıcı Lara Keskin kazada yaralandı - 2
Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde, şehir merkezi yönüne giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BFB 859 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmadı. Bu sırada kavşaktan dönen hafif ticari araca çarpan otomobil, önce kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarptı, sonra bir restorana girdi.
Şarkıcı Lara Keskin kazada yaralandı - 3
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilin çarptığı kişilerin şarkıcı Lara Keskin ile yeğeni olduğu öğrenildi.
Şarkıcı Lara Keskin kazada yaralandı - 4


112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şarkıcı Lara Keskin kazada yaralandı - 5
Şarkıcı Lara Keskin kazada yaralandı - 6

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