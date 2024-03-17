Şarkıcı Metin Işık’ın karıştığı kavgada çatışma anı görüntüsü ortaya çıktı: Işık izledi, oğlu tüfekle ateş açtı
Kayseri’de şarkıcı Metin Işık ve eşi Gülbahar Işık ile oğlu Metin Işık’ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şarkıcı Metin Işık’ın sokakta oturduğu sırada, Işık’ın oğlunun komşuları Yusuf Memduh S’ye uzun namlulu silahla ateş açtığı görüldü.
Kayseri’de şarkıcı Metin Işık ve ailesinin karıştığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.Olay, 15 Ağustos 2022 akşamı Melikgazi’ye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi.