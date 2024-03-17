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Şarkıcı Metin Işık’ın karıştığı kavgada çatışma anı görüntüsü ortaya çıktı: Işık izledi, oğlu tüfekle ateş açtı

Kayseri’de şarkıcı Metin Işık ve eşi Gülbahar Işık ile oğlu Metin Işık’ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şarkıcı Metin Işık’ın sokakta oturduğu sırada, Işık’ın oğlunun komşuları Yusuf Memduh S’ye uzun namlulu silahla ateş açtığı görüldü.

Şarkıcı Metin Işık’ın karıştığı kavgada çatışma anı görüntüsü ortaya çıktı: Işık izledi, oğlu tüfekle ateş açtı - 1

Kayseri’de şarkıcı Metin Işık ve ailesinin karıştığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 15 Ağustos 2022 akşamı Melikgazi’ye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şarkıcı Metin Işık’ın karıştığı kavgada çatışma anı görüntüsü ortaya çıktı: Işık izledi, oğlu tüfekle ateş açtı - 2

Şarkıcı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık, husumetli oldukları grupla tartıştı.

Bu sırada Metin Işık ile oğlunun bulunduğu noktadan, gruba pompalı tüfekle ateş açıldı.
Şarkıcı Metin Işık’ın karıştığı kavgada çatışma anı görüntüsü ortaya çıktı: Işık izledi, oğlu tüfekle ateş açtı - 3

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı.

Şarkıcı Metin Işık, eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık, gözaltına alındı.
Şarkıcı Metin Işık’ın karıştığı kavgada çatışma anı görüntüsü ortaya çıktı: Işık izledi, oğlu tüfekle ateş açtı - 4

Metin Işık ile oğlu tutuklanırken, Gülbahar Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Metin Işık eylül ayında tahliye edilirken, olaya ilişkin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma hazırlandı.
Şarkıcı Metin Işık’ın karıştığı kavgada çatışma anı görüntüsü ortaya çıktı: Işık izledi, oğlu tüfekle ateş açtı - 5

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın son duruşmasında savcı, mütalaasını açıkladı.

Şarkıcı Metin Işık’ın karıştığı kavgada çatışma anı görüntüsü ortaya çıktı: Işık izledi, oğlu tüfekle ateş açtı - 6

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Savcı, Mustafa Işık’ın, kasten adam öldürmeye teşebbüs etme suçundan müebbet hapsini, Metin Işık ile Gülbahar Işık’ın ise kasten öldürmeye azmettirme suçundan beraatini istedi.

Savcı, Metin Işık’ın ayrıca silahla tehdit suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Şarkıcı Metin Işık’ın karıştığı kavgada çatışma anı görüntüsü ortaya çıktı: Işık izledi, oğlu tüfekle ateş açtı - 7

ATEŞ EDİP KANEPEYE SAKLANDI

Dava süreci devam ederken olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, şarkıcı Metin Işık’ın sokakta oturduğu sırada komşuları Yusuf Memduh S’nin yoldan geçtiği, av tüfeği ile kapıda bekleyen oğlu Mustafa Işık’ın komşularına doğru ateş açtığı, komşulardan birinin sırtından yaralanıp koştuğu, diğerinin vücuduna isabet eden saçmalar ile yere düştüğü görüldü.
Şarkıcı Metin Işık’ın karıştığı kavgada çatışma anı görüntüsü ortaya çıktı: Işık izledi, oğlu tüfekle ateş açtı - 8

Mustafa Işık’ın, tüfeği sokağın diğer tarafına çevirip, kendisine müdahale etmek isteyen başka komşusuna doğrultarak ateş ettiği, ardından evin avlusuna girdiği, 2 farklı tüfeği kanepenin altında sakladığı, daha sonra da 2 tüfeği alarak hızla evinin merdivenlerinin çıktığı anlar kaydedildi.

Şarkıcı Metin Işık’ın karıştığı kavgada çatışma anı görüntüsü ortaya çıktı: Işık izledi, oğlu tüfekle ateş açtı - 9

Yine görüntülere göre; olaydan önce Mustafa Işık’ın evlerinin avlusu içine girerek kapı arkasındaki döner bıçağını kılıfından yarıya kadar çıkartıp, bir süre bakıp, tekrar bıraktığı, bir süre gezindikten sonra av tüfeğini çıkartarak eline aldığı, bir süre kontrol edip, bahçe tuvaletine bıraktıktan sonra babası Metin Işık’ın yanına çıktığı görüldü.

Diğer yandan Metin Işık’ın elindeki tüfeği sağa, sola çevirerek baktıktan sonra oğluna verdiği, Mustafa Işık’ın ise aldığı tüfeği koltuk altına bırakıp, yukarı çıktığı anlar ortaya çıktı.
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