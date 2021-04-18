Sarp Sınır Kapısı'nda yoğun TIR kuyruğu oluştu

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan TIR'lar, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Gümrükteki geçişlerde herhangi bir aksama yaşanmazken TIR kuyruğuna ihracattaki artış ile bazı Kafkas ve Orta Asya devletleriyle transit geçiş belgesinin (dozvola) temininde yaşanan gecikmenin neden olduğu öğrenildi.