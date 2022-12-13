Şeb-i Arus ne demek, ne zaman kutlanacak? İşte 2022 Şeb-i Arus törenlerinin tarihi

Mevlana Kültür Merkezi'nde, "Dostluk Vakti" temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri devam ediyor. Türk-İslam aleminin öncü alimlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefat ettiği gün Şeb-i Arus haftası olarak adlandırılmaktadır. Peki, Şeb-i Arus ne demek, ne zaman kutlanacak? İşte 2022 Şeb-i Arus törenlerinin tarihi

Şeb-i Arus ne demek, ne zaman kutlanacak? İşte 2022 Şeb-i Arus törenlerinin tarihi - 1

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde (2008) yer alan Mevlevî Sema Törenleri, Hazreti Mevlânâ’nın daha doğru anlaşılması ve anlatılması maksadıyla her yıl 07-17 Aralık tarihleri arasında “Hazreti Mevlânâ’nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri” (Şeb-i Arûs) kapsamında düzenlenmektedir.

Şeb-i Arus ne demek, ne zaman kutlanacak? İşte 2022 Şeb-i Arus törenlerinin tarihi - 2

ŞEB-İ ARUS NE DEMEK? 

Şeb-i Arus, Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir.

Mevlana, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü için "Düğün Gecesi" olarak adlandırır.

Arus kelimesi, Arapçadaki "عروج" (Yükseliş) kelimesinin yerinde kullanılmıştır, yani ölümden sonra ruhun semaya yükselişi anlamına gelmektedir.

Şeb-i Arus ne demek, ne zaman kutlanacak? İşte 2022 Şeb-i Arus törenlerinin tarihi - 3

"SEMA AYİN-İ ŞERİFİ" MEVLEVİLİĞİN FELSEFESİNİ YANSITIYOR

Mevlana'nın anıldığı törenlerde icra edilen sema ayini, Allah'a ulaşma yolunun derecelerini sembolize eden, içinde dini öğe ve temalar barındıran ve bu haliyle ayrıntılı kural ve niteliklere sahip tasavvufi bir tören niteliği taşıyor.

Sema genel olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Allah'a olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip "insan-ı kamil"e doğru yönelişini ifade ediyor.

Şeb-i Arus ne demek, ne zaman kutlanacak? İşte 2022 Şeb-i Arus törenlerinin tarihi - 4

Asırlardır Mevlevi dervişlerince icra edilen ayinlerde, semazenlerin giydiği kıyafetler de bu felsefenin önemli sembolleri arasında yer alıyor. Hazreti Mevlana'nın, kainatta canlı ve cansız tüm varlıkların bir dönüş içinde olduğunu ve bu dönüşün başıboş değil, Allah'ı zikrederek yapıldığını düşünerek, bu coşku ile sema ettiği kaynaklarda anlatılıyor.

Günümüze kadar Mevlevi zikri olarak süregelen sema, Cenabıhakk'a ulaşma gayesinin bir aracı olarak görülüyor.

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