Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında | Arda Turan: Bu konularda safım
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanıklar arasında yer alan Seçil Erzan, 4. kez hakim karşısına çıktı. Erzan'a milyonlarca dolar kaptıran Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera müşteki sıfatıyla dinlenirken, duruşmaya katılmayan Selçuk İnan, sonraki duruşmaya polis zoruyla getirilecek. İfadesinde Erzan'ın 1,5-2 aylık süreçte yüzde 35'lik kazanç teklif ettiğini dile getiren Muslera, "1,2 milyon dolara karşılık 700 bin dolar ödeme aldım." dedi. Muslera'nın ardından ifade veren Belözoğlu ise toplamda 4 milyon 290 bin dolar parayı teslim ettiğini dile getirdi. Belözoğlu, "Fatih Terim fonunu ilk defa duydum. Biz tamamen bankadaki fona katılmıştık." açıklamasında bulundu. Arda Turan ise Emre Belözoğlu’nun konuyla ilgili olarak kendisini aramasıyla dolandırıldığını anladığını, bu konularda saf olduğunu söyledi. Turan, "Seçil Erzan'ın etkin pişmanlıktan yararlansın mı?" sorusuna, "Ben paramı alırsam hiç yatmasın, beni ne ilgilendirir. Zaten zarardayım." yanıtını verdi. Seçil Erzan ise savunmasında "Babamın kefen parasını bile aldılar." dedi.
Gizli fon dolandırıcılığı davası bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.
Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıktı.