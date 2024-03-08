Gizli fon dolandırıcılığı davasında kritik duruşma: Futbolcular Seçil Erzan ile yüzleşti
Banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı gizli fon dolandırıcılığı davasında bugün 4. duruşma görüldü. Davada adı geçen ünlü futbolcular ifade vermek için mahkemedeydi. Para konusunda saf olduğunu vurgulayan Arda Turan 7,5 milyon, Emre Belözoğlu 4 milyon 200 bin dolar kaybettiğini söyledi.
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