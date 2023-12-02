Seçil Erzan davası | Denizbank’tan kamera görüntülerine açıklama: 2 milyon 490 bin dolar çekilerek ‘sistem’e teslim edildi
Bankacı Seçil Erzan’ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı olaya ilişkin Denizbank’tan yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, dün ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarının, olayın bir bölümünü yansıttığı belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinin geniş halinin paylaşıldığı açıklamada; bir hesap sahibinin, şubedeki 2 milyon 490 bin dolar parasını imza karşılığı çektiği, sonrasında ise Erzan’ın getir-götür işini yapan kişiye teslim ettiği ifade edildi.
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin eski bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Türkiye’nin gündemine oturan olaya ilişkin dün yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Görüntülere ilişkin Denizbank bir açıklama yayınladı.
Bankadan yapılan açıklamada, ortaya çıkan görüntülerin bir bölümünün yayınlanmasının olay örgüsünü bozduğu kaydedildi.