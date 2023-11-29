Seçil Erzan davası | Kayıp 11 milyon dolar, Kapalıçarşı'daki isim kim? Emre Belözoğlu'nun avukatından yeni iddialar

“KİMSE DOSYANIN GENELİYLE İLGİLİ KONUŞMUYOR”

Konuşulan her şeyin bir iddia olduğunu ve Denizbank tarafından bugün yapılan açıklamayı anımsatan Mosturoğlu, “Hiç kimse dosyanın genel durumuyla ilgili bir konuşma yapmıyor, yapmak da istemiyor.” diye konuştu.



“HERKES AYNI DURUMDA DEĞİL”



“Benim müvekkilim bu sözde fona giren son kişi, dolayısıyla bir gelir elde etmesi mümkün değil” ifadelerini kullanan Mosturoğlu, “Burada insanlar kategorik. Herkes aynı durumda değil. Bazılarının elinde A4 kağıdına imza var, bazılarının elinde tek imza var, bazılarının elinde sahte imzalı bir evrak var ama bazılarının elinde de bankayı temsili izama elverişli bir evrak var” dedi.