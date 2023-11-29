Seçil Erzan davası | Kayıp 11 milyon dolar, Kapalıçarşı'daki isim kim? Emre Belözoğlu'nun avukatından yeni iddialar
Futbol camiasındaki Seçil Erzan depreminin yankıları sürerken Emre Belözoğlu'nun avukatından dikkat çekici açıklamalar geldi. Erzan’ın hiç açıklayamadığı, kimde olduğu bilinmeyen kayıp 11 milyon dolarlık kısım olduğu öne sürülürken Erzan'ın adını vermediği Kapalıçarşı'da döviz alım satımı yapan bir kişinin olduğu da iddia edildi.
Davacıları arasında bazı sporcu ve iş insanlarının da bulunduğu, "yüksek kârlı fon vaadiyle" dolandırıcılık davasında, şüpheli eski Denizbank Levent Büyükdere Caddesi şube müdürü Seçil Erzan’ın "hiç açıklayamadığı, kimde olduğu bilinmeyen kayıp bir 11 milyon dolarlık kısım olduğu" öne sürüldü.