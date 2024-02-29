Seçil Erzan'ı en yakınları bile tehdit etmiş! "Seni pis lağım faresi foncu"
Kurduğu gizli fon ile birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni yeni bilirkişi raporu, dava dosyasına girdi Seçil Erzan'ın cep telefonuyla ilgili hazırlanan raporda dikkat çeken detaylar var. Raporda, Tanın Yılmaz ile eşi Merve Özer Yılmaz'ın kuzenleri Erzan'ı "Seni pis lağım faresi foncu, kaçtığın yere kadar kovalayacağım” diyerek tehdit ettiği mesajlar yer aldı.
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.