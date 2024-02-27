Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı? (2024 YSK sandık görevlisi sorgulama)

Seçim görevlerinin ne zaman açıklanacağı, 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesinde araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen seçim görevlileri yani sandık görevlilerinin açıklanacağı tarih ve görevlerinin neler olacağı merak ediliyor. Peki, seçim görevleri neler? Sandık görevlileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı? (2024 YSK sandık görevlisi sorgulama) - 1

31 Mart 2024 yerel seçimleri için, seçim görevleri ve sandık görevlilerin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından her yıl seçim döneminde, sandık görevlisi olarak atanan kamu çalışanları, 31 Mart'ta yapılacak belediye seçimleri öncesinde hangi sandıklarda görev alacaklarını ve görevlerinin neler olacağını araştırıyor. Peki, seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı?

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Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı? (2024 YSK sandık görevlisi sorgulama) - 2

SEÇİM GÖREVLERİ AÇIKLANDI MI?

31 Mart yerel seçimlerinde görev alacak olan seçim görevlilerinin görevleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz açıklanmadı.

Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların mart ayı itibarıyla belli olması bekleniyor.

Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı? (2024 YSK sandık görevlisi sorgulama) - 3

SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişiler şu görevleri yaparlar;

- Seçim sabahı, sandık kurulu başkanı, memur üye ve son seçimde en çok oyu almış 5 siyasi parti temsilcisinden oluşan sandık kurulu, saat 07.00'de oy verme yerinde bir araya gelecek.

- Sandık kurulu ilk olarak ant metnini okuyacak ve başkan tarafından oy sandığı mühürlenecek. Daha sonra oy zarfları sayılacak, oy pusulalarının bulunduğu paketler açılacak ve zarflar ile oy pusulalarının arka yüzlerine mühür basılacak.

- Hazırlıklar 07.00-08.00 saatlerinde tamamlanacak, oy verme işlemi 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'ye kadar sürecek. Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa, bu kişiler sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak.

- Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak sandık seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Seçimi birleşik oy pusulası ile zarf ve mührü vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek.

- Sandık Kurulu Başkanı, kullanılan oyun geçersiz sayılmaması için, zarfın içine başka bir materyal atılmaması, pusulaların ve zarfın üzerine işaret konulmaması yönünde seçmeni uyaracak ve ikinci bir oy pusulası verilmeyeceğini belirtecek.

Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı? (2024 YSK sandık görevlisi sorgulama) - 4

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL BELİRLENİR?

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir.

Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

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