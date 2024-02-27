Seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı? (2024 YSK sandık görevlisi sorgulama)
Seçim görevlerinin ne zaman açıklanacağı, 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesinde araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen seçim görevlileri yani sandık görevlilerinin açıklanacağı tarih ve görevlerinin neler olacağı merak ediliyor. Peki, seçim görevleri neler? Sandık görevlileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
31 Mart 2024 yerel seçimleri için, seçim görevleri ve sandık görevlilerin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından her yıl seçim döneminde, sandık görevlisi olarak atanan kamu çalışanları, 31 Mart'ta yapılacak belediye seçimleri öncesinde hangi sandıklarda görev alacaklarını ve görevlerinin neler olacağını araştırıyor. Peki, seçim görevleri ne zaman açıklanacak? Sandık görevlileri açıklandı mı?