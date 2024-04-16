Seçim görevli ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2042 sandık görevlisi ücreti ne kadar?
Seçim görevli ücretlerinin ne zaman yatırılacağı, 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan kişiler tarafından sorgulanıyor. Mahalli ve İdari Yerel Seçimlerinde sandık kurullarında görev alan görevliler, seçim görevi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, seçim görevli ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2042 sandık görevlisi ücreti ne kadar?
Sandık görevlisi ücretleri, yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurullarında yer alan görevliler, seçim görevli ücretlerinin yatırılmasını bekliyor. Peki, seçim görevli ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2042 sandık görevlisi ücreti ne kadar?