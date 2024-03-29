Seçim günü kafeler, AVM'ler açık mı/kapalı mı? (YSK seçim günü yasakları)

SEÇİM GÜNÜ KAFELER VE AVM'LER KAPALI MI?

31 Mart yerel seçim gününde kafeler ve AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. YSK tarafından yayımlanan seçim günü yasaklarına göre, düğün, nişan ve benzeri eğlence tarzındaki durumlar 18.00'dan sonra düzenlenebilecek



Tüm umumi eğlence mekânları oy verme süreci boyunca hizmet vermeye kapalı olacak.



Buna göre; 31 Mart seçim gününde tüm kafeler ve AVM'ler kapalı olacak. Sadece lokantalarda yemek verilecek.