Seçim günü kafeler, AVM'ler açık mı/kapalı mı? (YSK seçim günü yasakları)
Seçim günü kafeler ve AVM'lerin açık olup olmayacağıyla ilgili sorgulamalar sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim günü uygulanacak olan yasakları açıkladı. Oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar ise hangi mekanların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, seçim günü kafeler, AVM'ler açık mı/kapalı mı?
31 Mart seçim gününde, kafeler ve AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olacağı merak ediliyor. YSK tarafından belirlenen seçim günü yasaklarıyla birlikte, seçim günü açık ve kapalı olacak olan mekanlar belli oldu. İşte ayrıntılar...