Seçim günü marketler açık mı/kapalı mı? (31 Mart seçim günü kapalı olan yerler)

SEÇİM GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Seçim günü marketlerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YSK tarafından seçim günü yasaklarının uygulanacağı yerler belli oldu

Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA gibi zincir marketler seçim günü açık olacak.

Marketlerin her zamanki saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.