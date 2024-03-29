Seçim günü marketler açık mı/kapalı mı? (31 Mart seçim günü kapalı olan yerler)
Seçim günü kapalı olan yerler, sosyal medyada birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. 31 Mart 2024 yerel seçim gününde marketlerin açık olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda, seçim günü kapalı olan yerler belli oldu. Peki, seçim günü marketler açık mı/kapalı mı?
Seçim günü marketlerin açık mı yoksa kapalı mı olacağı, seçim yasaklarının nerelerde uygulanacağını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Peki, seçim günü marketler açık mı/kapalı mı?