Seçim günü otobüsler (İETT) ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
Seçim günü otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı, oy kullanmaya gidecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Farklı şehirlerde oturan ve yaşadıkları bölgenin belediye başkan adayları için oy vermeye gidecek birçok kişi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de İETT'nin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, seçim günü otobüsler (İETT) ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
Seçim günü oy kullanmaya gidecek olan binlerce vatandaş, toplu taşıma araçlarının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağını araştırmaya başladı. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için oturdukları şehirlerdeki belediye başkan adaylarına oy kullanacak vatandaşlar, otobüs ve İETT'lerin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.