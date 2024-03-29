Seçim günü oy sayımında iftar molası olacak mı? YSK açıkladı
Seçim günü oy sayımında iftar molası olup olmayacağı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle merak ediliyor. Sandık kurullarında görev alacak olan oruçlu kamu personellerinin, oy sayımı esnasında iftar saatinde mola verip vermeyeceği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Peki, seçim günü oy sayımında iftar molası olacak mı?
31 Mart yerel seçimleri için kısa bir zaman kala, oy sayımı esnasında iftar molası verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Akşam saat 17.00'da bitecek olan oy verme işleminin ardından, sandık kurullarınca oy sayımına başlanacak. Peki, Seçim günü oy sayımında iftar molası olacak mı?