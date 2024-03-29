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Seçim günü oy sayımında iftar molası olacak mı? YSK açıkladı

Seçim günü oy sayımında iftar molası olup olmayacağı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle merak ediliyor. Sandık kurullarında görev alacak olan oruçlu kamu personellerinin, oy sayımı esnasında iftar saatinde mola verip vermeyeceği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Peki, seçim günü oy sayımında iftar molası olacak mı?

Seçim günü oy sayımında iftar molası olacak mı? YSK açıkladı - 1

31 Mart yerel seçimleri için kısa bir zaman kala, oy sayımı esnasında iftar molası verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Akşam saat 17.00'da bitecek olan oy verme işleminin ardından, sandık kurullarınca oy sayımına başlanacak. Peki, Seçim günü oy sayımında iftar molası olacak mı?

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Seçim günü oy sayımında iftar molası olacak mı? YSK açıkladı - 2

SEÇİM GÜNÜ OY SAYIMINDA İFTAR MOLASI OLACAK MI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçiminin "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini" bildirdi.

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca YSK'ya gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda "sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı" ifade edildi ve "sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği" soruldu.

Konuyu inceleyen YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un "Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü" başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır.' hükmü bulunduğu hatırlatıldı.

YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine" oy birliğiyle karar verdi.

Seçim günü oy sayımında iftar molası olacak mı? YSK açıkladı - 3

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