Seçim kavgalarında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Bazı illerde seçimde gerginlik yaşandı. Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
DİYARBAKIR-SUR İLÇESİ: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Mahallede oy kullanma işlemi sürerken, iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada, Emin Çelik hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.