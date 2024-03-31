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Seçim kavgalarında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Bazı illerde seçimde gerginlik yaşandı. Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Seçim kavgalarında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - 1

DİYARBAKIR-SUR İLÇESİ: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Mahallede oy kullanma işlemi sürerken, iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Emin Çelik hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçim kavgalarında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - 2

BAYBURT-BULCA KÖYÜ: 1 KİŞİ YARALANDI

Bayburt'ta muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Seçim kavgalarında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - 3

KONYA-AKŞEHİR İLÇESİ: 2 KİŞİ YARALANDI

Konya'nın Akşehir ilçesinde, okul bahçesinde müşahitler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Yenimahalle İstasyon Bulvarı'ndaki Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu bahçesinde, oy kullanma işlemi sürerken iki müşahit arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. bıçakla, G.A. darbedilerek yaralandı.

Seçim kavgalarında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - 4
Seçim kavgalarında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - 5

MARDİN-MİDYAT: 1 KİŞİ YARALANDI

Mardin’in Midyat ilçesinde çıkan tartışmada  darbedilen, olayın ardından da rahatsızlanan sandık görevlisi İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı.

Seçim kavgalarında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - 6

ŞANLIURFA 'DA MUHTARLIK KAVGASI

Şanlıurfa’da muhtarlık seçimi yüzünden iki grup arasında okul bahçesinde çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Güneş Mahallesi’nde muhtarlık için oy kullanan iki grup arasında sınıfta çıkan tartışma, okulun bahçesine taşıp, tarafların yakınlarının da katılımıyla kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadınların da olduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kalabalık ise jandarma ekiplerince okul çevresinden uzaklaştırıldı. Kavgayla ilgili inceleme sürüyor.

Seçim kavgalarında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - 7

DÜZCE'DA KAVGA

Düzcede polis, muhtar adayı yakınlarının kavgasını biber gazı ile müdahale ederek sonlandırdı.

Olay, öğle saatlerinde Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Uzun Mustafa İlkokulu'nda meydana geldi. Kiremitocağı Mahallesi muhtar adayları Şenol Demirtaş ile Selçuk Çelik'in yakınları arasında tartışma çıktı. Okul içinde başlayan tartışma, bahçeye taşarak kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla vurdu. Görevli polislerin ayırmaya çalıştığı kavgada biber gazı ile müdahalede bulunuldu. Müdahale sonrası taraflar ayrılırken, kavgaya karışanlar gözaltına alındı.

Seçim kavgalarında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - 8

SİİRT'TE TAŞLI SOPALI KAVGA: 1 ÖLÜ

Kent merkezine bağlı Konacık köyünde iki grup arasında oy verme işlemi sırasında tartışma çıktı.

Tartışma, büyüyerek silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada İhsan Altın (54), Okan Altın (30) ve Oktay Altın (27) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İhsan Altın, kurtarılamadı.

Şüpheli B.K. tabancası ile yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Seçim kavgalarında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - 9

SAKARYA KARASU'DA BİBER GAZLI MÜDAHALE

Aziziye Mahallesi'nde Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi'ndeki 1014 nolu sandıkta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tarafların yakınlarının da okul bahçesine gelmesiyle çıkan arbedede iki polis darbedilince kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı.

Çok sayıda vatandaş ve bazı polislerin biber gazından etkilendiği kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Seçim kavgalarında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - 10

ARNAVUTKÖY'DE MUHTAR ADAYLARININ YAKINI BİRBİRİNE GİRDİ

31 Mart yerel seçimlerinde Arnavutköy İBB Evliye Çelebi Orta ve İlkokulunda Ömerli Mahallesi muhtar adaylarının yakınları arasında tartışma yaşandı.

Sınıfların bulunduğu katlarında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Okul bahçesine taşan kavgayı polis ve güvenlik görevlileri tarafları ayırmakta zorlandı.

Seçim kavgalarında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı - 11

MARDİN'DE 11 YARALI

Mazıdağı ilçesinin kırsal Kışlak Mahallesi'nde oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ahmet B. (85) ve Yaşar B. (30) yaralandı.

Derik'in kırsal Pirinçli Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İbrahim Halil D. (52) ve Necmettin D.(39) yaralandı.

Ömerli ilçesinde de Atatürk İlkokulu'nda muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada Alaattin A. (45) yaralandı.

Nusaybin'in kırsal Yolbilen Mahallesi'nde oy verme işlemi sürerken iki grup arasında başlayan ve taş ile sopa kullanılan kavgada, Serdar D. (31), Süleyman K. (64), Nihat K. (47), Mehmet Zeki K. (61), Yusuf K. (58) ve Nasrettin Ö. (60) yaralandı.

4 ilçede yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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