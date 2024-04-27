Seçim paraları ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatırılacak? (2024 YSK seçim görevli ücreti sorgulama)

Sandık görevlisi ücretinin hesaplara yatırılacağı tarih, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında gündemde yer almaya devam ediyor. Belediye ve muhtarlık seçimleri için sandıklarda görevli olan kamu çalışanları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan seçim sonuçlarıyla birlikte seçim paralarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, seçim paraları ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatırılacak?

Seçim paraları ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatırılacak? (2024 YSK seçim görevli ücreti sorgulama) - 1

31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarih araştırılmaya başladı. Sandıklarda görevli olan kişiler, belediye seçimleri sonrasında ne kadar ücret alacaklarını ve ücretlerin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, seçim paraları ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti yattı mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçim paraları ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatırılacak? (2024 YSK seçim görevli ücreti sorgulama) - 2

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Buna göre; Sandık görevlisi ücretlerinin, nisan ayının sonuna kadar seçimlerde görev alan kişilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.

Seçim paraları ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatırılacak? (2024 YSK seçim görevli ücreti sorgulama) - 3

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Sandık görevlerilerin, 2024 belediye seçimleri sonrasında ne kadar ücret alacağı, yerel seçimlerde görev alan kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.

Seçim görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor. 2023 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde sandık görevlisi ücreti yaklaşık 870 lira olarak belirlenmişti.

2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu.

Buna göre; 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan sandık kurulu başkanları 2 bin 947 lira ücret alacak. Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Partili üyelere 1044 TL ve bina sorumlularına ise 2 bin 936 lira ödenecek.

Seçim paraları ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatırılacak? (2024 YSK seçim görevli ücreti sorgulama) - 4

SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER