Seçim paraları ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatırılacak? (2024 YSK seçim görevli ücreti sorgulama)
Sandık görevlisi ücretinin hesaplara yatırılacağı tarih, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında gündemde yer almaya devam ediyor. Belediye ve muhtarlık seçimleri için sandıklarda görevli olan kamu çalışanları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan seçim sonuçlarıyla birlikte seçim paralarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, seçim paraları ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatırılacak?
31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarih araştırılmaya başladı. Sandıklarda görevli olan kişiler, belediye seçimleri sonrasında ne kadar ücret alacaklarını ve ücretlerin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, seçim paraları ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti yattı mı?