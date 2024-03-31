Seçim sonuçları 2024: 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları il il, ilçe ilçe anlık ve canlı öğren
Seçim sonuçları, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri için oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından açıklanmaya devam ediyor. 2024 Türkiye belediye ve yerel YSK seçim sonuçları, muhtarlık seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe Ntv'den canlı olarak aktarılacak. Yaşadıkları şehirlerde seçim sonuçlarını merak eden seçmenler, seçim sonucu verilerini dakika dakika ve anlık olarak takip edebilecek. Sandıkların an itibarıyla yüzde 70'i açıldı ve 6 ilde seçimi kazanan adaylar belli oldu. Peki, 31 Mart 2024 seçim sonuçlarına göre hangi aday ve parti önde? İşte yerel seçim sonuçlarında son durum ve anlık oy oranları.
Seçim sonuçları canlı ve anlık olarak açıklanıyor. 2024 Türkiye Yerel Seçim Sonuçları canlı izlemek için secim.ntv.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.
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