Seçim sonuçları 2024: 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları il il, ilçe ilçe anlık ve canlı öğren

SEÇİM SONUÇLARI HABERLERİ

31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİNE KAÇ PARTİ KATILDI?

Seçimlere 34 siyasi parti katıldı. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti (AKP) 1, İYİ Parti (İP) 2, Sol Parti (SOL Parti) 3, Büyük Birlik Partisi (BBP) 4, Memleket Partisi (MP) 5, Anavatan Partisi (ANAP) 6, Demokratik Sol Parti (DSP) 7, Yeniden Refah Partisi (YRP) 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi (TKP) 10, Anadolu Birliği Partisi (ABP) 11, Zafer Partisi (ZP) 12, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) 13, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 14, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 15, Gelecek Partisi (GP) 16, Yeni Türkiye Partisi (YTP) 17, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) 18, Emek Partisi (EMEP) 19, HÜDA PAR (Hür Dava Partisi) 20, Hak ve Özgürlükler Partisi (HÖP) 21, Ocak Partisi (OP) 22, Adalet Birlik Partisi (ABP) 23, Demokrat Parti (DP) 24, Güç Birliği Partisi (GBP) 25, Millet Partisi (MP) 26, Milli Yol Partisi (MYP) 27, Adalet Partisi (AP) 28, Aydınlık Demokrasi Partisi (ADP) 29, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) 30, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 31, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 32, Saadet Partisi (SP) 33, Vatan Partisi (VP) 34.

SEÇİMLERDE ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?



Seçimlerde, büyükşehirlerdeki oy sayım ve döküm işlemleri öncelikle büyükşehir belediye başkanlığı, ardından belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve en son muhtarlık için gerçekleştirilecek.

Diğer illerde ise, bu süreç sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimleri için yapılacak olan oy pusulalarının sayımı ve dökümü ile devam edecek.