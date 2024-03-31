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Seçim sonuçları 2024: 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları il il, ilçe ilçe anlık ve canlı öğren

Seçim sonuçları, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri için oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından açıklanmaya devam ediyor. 2024 Türkiye belediye ve yerel YSK seçim sonuçları, muhtarlık seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe Ntv'den canlı olarak aktarılacak. Yaşadıkları şehirlerde seçim sonuçlarını merak eden seçmenler, seçim sonucu verilerini dakika dakika ve anlık olarak takip edebilecek. Sandıkların an itibarıyla yüzde 70'i açıldı ve 6 ilde seçimi kazanan adaylar belli oldu. Peki, 31 Mart 2024 seçim sonuçlarına göre hangi aday ve parti önde? İşte yerel seçim sonuçlarında son durum ve anlık oy oranları.

Seçim sonuçları 2024: 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları il il, ilçe ilçe anlık ve canlı öğren - 1

Seçim sonuçları canlı ve anlık olarak açıklanıyor. 2024 Türkiye Yerel Seçim Sonuçları canlı izlemek için secim.ntv.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

İl il seçim sonuçları, ilçe ilçe oy sonuçları, canlı seçim sonuçları ve son dakika seçim sonuçları NTV Haber'de.

TÜRKİYE HABERLERİ

Seçim sonuçları 2024: 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları il il, ilçe ilçe anlık ve canlı öğren - 2

31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI

2024 Türkiye yerel seçimi açılan sandık sonuçlarının son durumunu son dakika yerel seçim sonuçları adresinden öğren!

Hangi belediyeyi hangi belediye başkan adayı kazandı? Hangi belediye hangi partiye geçti ve hangi parti kaç belediye kazandı? Oy sayımı devam ediyor ve seçimleri secim.ntv.com.tr'den seçimleri takip edebilir ve illere göre seçim sonuçlarını seçim özel canlı yayını ile öğrenebilirsiniz..

Seçim sonuçları 2024: 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları il il, ilçe ilçe anlık ve canlı öğren - 3

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağının ve seçim yasaklarını kaldırması ile anlık seçim sonuçları, YSK seçim sonuçları ve belediye seçim sonuçları seçim 2024 adresinde yayımlanmaya başladı.

YSK verileri geldikçe İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm Türkiye il genel seçim sonuçlarını canlı canlı izleyebilir ve seçim haritası ile belediye başkan adaylarının seçim sonucu oy oranlarını görebilirsiniz.

Seçim sonuçları 2024: 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları il il, ilçe ilçe anlık ve canlı öğren - 4

SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI...İL İL VE İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm Türkiye İl il oy sonuçları ve ilçe ilçe seçim sonucu için son dakika Türkiye seçim sonuçları adresinden öğrenebilirsiniz.

İL İL VE İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Adana Seçim Sonuçları 2024
Adıyaman Seçim Sonuçları 2024
Afyonkarahisar Seçim Sonuçları 2024
Ağrı Seçim Sonuçları 2024
Aksaray Seçim Sonuçları 2024
Amasya Seçim Sonuçları 2024
Ankara Seçim Sonuçları 2024
Antalya Seçim Sonuçları 2024
Ardahan Seçim Sonuçları 2024
Artvin Seçim Sonuçları 2024
Aydın Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Seçim Sonuçları 2024
Bartın Seçim Sonuçları 2024
Batman Seçim Sonuçları 2024
Bayburt Seçim Sonuçları 2024
Bilecik Seçim Sonuçları 2024
Bingöl Seçim Sonuçları 2024
Bitlis Seçim Sonuçları 2024
Bolu Seçim Sonuçları 2024
Burdur Seçim Sonuçları 2024
Bursa Seçim Sonuçları 2024
Çanakkale Seçim Sonuçları 2024
Çankırı Seçim Sonuçları 2024
Çorum Seçim Sonuçları 2024
Denizli Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Seçim Sonuçları 2024
Düzce Seçim Sonuçları 2024
Edirne Seçim Sonuçları 2024
Elazığ Seçim Sonuçları 2024
Erzincan Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Seçim Sonuçları 2024
Giresun Seçim Sonuçları 2024
Gümüşhane Seçim Sonuçları 2024
Hakkari Seçim Sonuçları 2024
Hatay Seçim Sonuçları 2024
Iğdır Seçim Sonuçları 2024
Isparta Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Seçim Sonuçları 2024
İzmir Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Seçim Sonuçları 2024
Karabük Seçim Sonuçları 2024
Karaman Seçim Sonuçları 2024
Kars Seçim Sonuçları 2024
Kastamonu Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Seçim Sonuçları 2024
Kilis Seçim Sonuçları 2024
Kırıkkale Seçim Sonuçları 2024
Kırklareli Seçim Sonuçları 2024
Kırşehir Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Seçim Sonuçları 2024
Konya Seçim Sonuçları 2024
Kütahya Seçim Sonuçları 2024
Malatya Seçim Sonuçları 2024
Manisa Seçim Sonuçları 2024
Mardin Seçim Sonuçları 2024
Mersin Seçim Sonuçları 2024
Muğla Seçim Sonuçları 2024
Muş Seçim Sonuçları 2024
Nevşehir Seçim Sonuçları 2024
Niğde Seçim Sonuçları 2024
Ordu Seçim Sonuçları 2024
Osmaniye Seçim Sonuçları 2024
Rize Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Seçim Sonuçları 2024
Samsun Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2024
Siirt Seçim Sonuçları 2024
Sinop Seçim Sonuçları 2024
Şırnak Seçim Sonuçları 2024
Sivas Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Seçim Sonuçları 2024
Tokat Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Seçim Sonuçları 2024
Tunceli Seçim Sonuçları 2024
Uşak Seçim Sonuçları 2024
Van Seçim Sonuçları 2024
Yalova Seçim Sonuçları 2024
Yozgat Seçim Sonuçları 2024
Zonguldak Seçim Sonuçları 2024

Seçim sonuçları 2024: 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları il il, ilçe ilçe anlık ve canlı öğren - 5

PARTİ PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

Hangi parti kaç belediye kazandı ve hangi belediye hangi partiye geçti?

Parti parti seçim sonuçları ve partilerin oy son durumları anlık seçim sonuçları adresinde açıklanmaya devam ediyor.

YTP Seçim Sonuçları
TKP Seçim Sonuçları
Yeniden Refah Partisi Seçim Sonuçları
Zafer Partisi Seçim Sonuçları
Vatan Partisi Seçim Sonuçları
Saadet Partisi Seçim Sonuçları
TİP Seçim Sonuçları
Sol Parti Seçim Sonuçları
TKH Seçim Sonuçları
Ocak Partisi Seçim Sonuçları
Milli Yol Partisi Seçim Sonuçları
Millet Partisi Seçim Sonuçları
Memleket Partisi Seçim Sonuçları
MHP Seçim Sonuçları
İyi Parti Seçim Sonuçları
HAK-PAR Seçim Sonuçları
HKP Seçim Sonuçları
HÜDA PAR Seçim Sonuçları
Gelecek Partisi Seçim Sonuçları
GBP Seçim Sonuçları
EMEP Seçim Sonuçları
DSP Seçim Sonuçları
DP Seçim Sonuçları
DEM Parti Seçim Sonuçları
CHP Seçim Sonuçları
BTP Seçim Sonuçları
Büyük Birlik Partisi Seçim Sonuçları
AP Seçim Sonuçları
ANAP Seçim Sonuçları
AK Parti Seçim Sonuçları
ABP Seçim Sonuçları
ADP Seçim Sonuçları
AB Parti Seçim Sonuçları

Seçim sonuçları 2024: 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları il il, ilçe ilçe anlık ve canlı öğren - 6

ADAY ADAY SEÇİM SONUÇLARI

Aday aday 2024 Türkiye seçim sonuçları aşağıdaki belediye başkan adayları seçim sonucu sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Hangi belediyeyi hangi belediye başkan adayı kazandı?

Ekrem İmamoğlu Seçim Sonuçları
Turgut Altınok Seçim Sonuçları
Murat Kurum Seçim Sonuçları
Mansur Yavaş Seçim Sonuçları
Tanju Özcan Seçim Sonuçları
Gökhan Zan Seçim Sonuçları
Hamza Dağ Seçim Sonuçları
Turhan Çömez Seçim Sonuçları
Suat Kılıç Seçim Sonuçları
Davut Güloğlu Seçim Sonuçları
Uğur İbrahim Altay Seçim Sonuçları
Meral Danış Beştaş Seçim Sonuçları
Lütfü Savaş Seçim Sonuçları
Muhittin Böcek Seçim Sonuçları
Fatma Şahin Seçim Sonuçları
Ahmet Türk Seçim Sonuçları
Melek Mızrak Subaşı Seçim Sonuçları
Murat Aygen Seçim Sonuçları
Ümit Özlale Seçim Sonuçları
Veli Ağbaba Seçim Sonuçları
Selçuk Özdağ Seçim Sonuçları
Mehmet Altınöz Seçim Sonuçları
Semiha Şahin Seçim Sonuçları
Muharrem Erkek Seçim Sonuçları
Özlem Çerçioğlu Seçim Sonuçları
Ömer Sarıgül Seçim Sonuçları
Ömer Turan Seçim Sonuçları
Ayyüce Türkeş Taş Seçim Sonuçları
Zeydan Karalar Seçim Sonuçları
İdris Şahin Seçim Sonuçları
Cengiz Topel Yıldırım Seçim Sonuçları
Yücel Yılmaz Seçim Sonuçları
Sami Er Seçim Sonuçları
Cüneyt Yüksel Seçim Sonuçları

İLLERE GÖRE TÜM BELEDİYE BAŞKAN ADAY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Seçim sonuçları 2024: 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları il il, ilçe ilçe anlık ve canlı öğren - 7

YSK SEÇİM SONUÇLARI

Yüksek Seçim Kurulu YSK seçim sonuçları, seçim yasağı ve yayın yasaklarının kalkmasının ardından oy oranlarını ve sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.

2024 seçim sonuçları resmi olarak https://sonuc.ysk.gov.tr/ adresinden ilan ediliyor. Seçim sonuçlarına yapılacak itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından YSK, 2024 Türkiye Yerel Seçim oylamasının kesin sonuçlarını açıklayacak.

Kesin sonuçlar, YSK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı makamına bildirilecek, kamuoyuna ilan edilecek, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Seçim sonuçları 2024: 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları il il, ilçe ilçe anlık ve canlı öğren - 8

SEÇİM SONUÇLARI HABERLERİ

31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİNE KAÇ PARTİ KATILDI?

Seçimlere 34 siyasi parti katıldı. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti (AKP) 1, İYİ Parti (İP) 2, Sol Parti (SOL Parti) 3, Büyük Birlik Partisi (BBP) 4, Memleket Partisi (MP) 5, Anavatan Partisi (ANAP) 6, Demokratik Sol Parti (DSP) 7, Yeniden Refah Partisi (YRP) 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi (TKP) 10, Anadolu Birliği Partisi (ABP) 11, Zafer Partisi (ZP) 12, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) 13, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 14, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 15, Gelecek Partisi (GP) 16, Yeni Türkiye Partisi (YTP) 17, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) 18, Emek Partisi (EMEP) 19, HÜDA PAR (Hür Dava Partisi) 20, Hak ve Özgürlükler Partisi (HÖP) 21, Ocak Partisi (OP) 22, Adalet Birlik Partisi (ABP) 23, Demokrat Parti (DP) 24, Güç Birliği Partisi (GBP) 25, Millet Partisi (MP) 26, Milli Yol Partisi (MYP) 27, Adalet Partisi (AP) 28, Aydınlık Demokrasi Partisi (ADP) 29, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) 30, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 31, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 32, Saadet Partisi (SP) 33, Vatan Partisi (VP) 34.

SEÇİMLERDE ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?


Seçimlerde, büyükşehirlerdeki oy sayım ve döküm işlemleri öncelikle büyükşehir belediye başkanlığı, ardından belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve en son muhtarlık için gerçekleştirilecek.

Diğer illerde ise, bu süreç sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimleri için yapılacak olan oy pusulalarının sayımı ve dökümü ile devam edecek.

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