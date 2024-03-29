Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2024 YSK seçim günü yasakları)
Seçim yasaklarının neler olduğu, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde oy kullanmaya gidecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. 31 Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tüm ülke genelinde uygulanacak olan seçim yasakları belli oldu. Seçim günü yasakların saat kaçta başlayacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Seçim yasakları, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Mart'ta uygulanacak olan seçim yasaklarının neler olduğu ve ne zaman başlayıp, biteceği araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklama sonrasında, seçim yasakları için ayrıntılar belli oldu. Peki, seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?