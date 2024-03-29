Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2024 YSK seçim günü yasakları)

Seçim yasakları, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Mart'ta uygulanacak olan seçim yasaklarının neler olduğu ve ne zaman başlayıp, biteceği araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklama sonrasında, seçim yasakları için ayrıntılar belli oldu. Peki, seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?