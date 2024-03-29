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Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2024 YSK seçim günü yasakları)

Seçim yasaklarının neler olduğu, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde oy kullanmaya gidecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. 31 Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tüm ülke genelinde uygulanacak olan seçim yasakları belli oldu. Seçim günü yasakların saat kaçta başlayacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2024 YSK seçim günü yasakları) - 1

Seçim yasakları, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Mart'ta uygulanacak olan seçim yasaklarının neler olduğu ve ne zaman başlayıp, biteceği araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklama sonrasında, seçim yasakları için ayrıntılar belli oldu. Peki, seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

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Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2024 YSK seçim günü yasakları) - 2

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler için sandık başına gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak olan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanmaya başlanacak.

Buna göre; Seçim yasakları, 31 Mart 2024 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2024 YSK seçim günü yasakları) - 3

SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK OLAN YASAKLAR

  • Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.
  • YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
  • Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
  • Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.
  • Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2024 YSK seçim günü yasakları) - 4

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