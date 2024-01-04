Seçmen listeleri askıya çıktı mı, ne zaman çıkacak? (2024 YSK seçmen kaydı sorgulama)

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri hazırlanan takvim kamuoyuyla paylaşıldı. Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla, seçmen listeleri askıya çıkacak ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak. Peki, seçmen listeleri askıya çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 2024 yerel seçim takviminin ayrıntıları.

Seçmen listeleri askıya çıktı mı, ne zaman çıkacak? (2024 YSK seçmen kaydı sorgulama) - 1

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan 2024 yerel seçim takvimi sonrasında, seçmen listelerinin askıya alınacağı tarihler merak ediliyor. Peki, seçmen listeleri askıya çıktı mı, ne zaman çıkacak?

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Seçmen listeleri askıya çıktı mı, ne zaman çıkacak? (2024 YSK seçmen kaydı sorgulama) - 2

SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN ASKIYA ÇIKACAK?

Seçmen listeleri düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 4 Ocak 2024 tarihinde askıya çıkacak.

Seçmen listelerinin bugün askıya çıkmasıyla seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi de başlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.

Seçmen listeleri askıya çıktı mı, ne zaman çıkacak? (2024 YSK seçmen kaydı sorgulama) - 3

KAYDI BULUNMAYANLAR NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURACAK

Seçmen listelerinde adı bulunmayanlar herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz ederek nüfus müdürlüklerine başvuracak.

Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek.

Seçmen listeleri askıya çıktı mı, ne zaman çıkacak? (2024 YSK seçmen kaydı sorgulama) - 4

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulama ekranı hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor.

İşte YSK seçmen kaydı sorgulama;

Seçmen listeleri askıya çıktı mı, ne zaman çıkacak? (2024 YSK seçmen kaydı sorgulama) - 5

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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