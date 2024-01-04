Seçmen listeleri askıya çıktı mı, ne zaman çıkacak? (2024 YSK seçmen kaydı sorgulama)
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri hazırlanan takvim kamuoyuyla paylaşıldı. Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla, seçmen listeleri askıya çıkacak ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak. Peki, seçmen listeleri askıya çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 2024 yerel seçim takviminin ayrıntıları.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan 2024 yerel seçim takvimi sonrasında, seçmen listelerinin askıya alınacağı tarihler merak ediliyor. Peki, seçmen listeleri askıya çıktı mı, ne zaman çıkacak?