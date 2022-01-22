Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 10 yaralı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 22.01.2022 - 16:32
Bakırköy D-100 Karayolu Sefaköy yan yolda Topkapı istikametinde seyreden İETT otobüsü, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp refüje girdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından otobüsün camları kırılarak tahliye edilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giden yolcularla birlikte toplam 10 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.