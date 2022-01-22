Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 10 yaralı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 22.01.2022 - 16:32

Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 10 yaralı - 1

Bakırköy D-100 Karayolu Sefaköy yan yolda Topkapı istikametinde seyreden İETT otobüsü, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp refüje girdi.

Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 10 yaralı - 2

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 10 yaralı - 3

YOLCULAR CAMLAR KIRILARAK ÇIKARILDI

Sağlık ekipleri tarafından otobüsün camları kırılarak tahliye edilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 10 yaralı - 4

10 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giden yolcularla birlikte toplam 10 kişi yaralandı.

Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 10 yaralı - 5

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 10 yaralı - 6
Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 10 yaralı - 7
Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 10 yaralı - 8
Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 10 yaralı - 9

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