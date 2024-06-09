Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Batman’da anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma programı düzenlendi. Programda şehit olduğu yere gül bırakıldı, dualar edildi.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Batman’da anıldı - 1

Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristler tarafından açılan ateşte, başka bir araçtayken yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ölüm yıldönümü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Batman’da anıldı - 2

Yalçın için şehit edildiği ve isminin verildiği caddede anma programı düzenlendi.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Batman’da anıldı - 3

Programda şehit olduğu yere gül bırakıldı, dualar edildi.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Batman’da anıldı - 4

Programın ardından, Aybüke öğretmenin isminin verildiği Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi’nde, onun adına açılmış olan Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Atölyesi’nde şarkılar söylendi.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Batman’da anıldı - 5

Aybüke öğretmenin şehit olduğu saldırının ardından Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan askerlerin durdurmak istediği bir aracın patlatıldığı saldırıda da şehit olan uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar da şehit oldukları yerde anıldı.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Batman’da anıldı - 6

Programa İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, İlçe Belediye Başkan Vekili Erdal Baz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Batman’da anıldı - 7
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Batman’da anıldı - 8
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Batman’da anıldı - 9
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Batman’da anıldı - 10
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Batman’da anıldı - 11
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Batman’da anıldı - 12
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Batman’da anıldı - 13
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