Şehit pilotların kazasını iki savcı araştıracak: Kaza kırım raporu bekliyor
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in şehit olduğu kaza ile ilgili biri başsavcı vekili olmak üzere iki savcı görevlendirdi. Soruşturma kapsamında, kaza kırım raporunun beklendiği öğrenildi.
Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 4 Haziran'da kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü.