Şehit pilotların kazasını iki savcı araştıracak: Kaza kırım raporu bekliyor

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in şehit olduğu kaza ile ilgili biri başsavcı vekili olmak üzere iki savcı görevlendirdi. Soruşturma kapsamında, kaza kırım raporunun beklendiği öğrenildi.

Şehit pilotların kazasını iki savcı araştıracak: Kaza kırım raporu bekliyor - 1

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 4 Haziran'da kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şehit pilotların kazasını iki savcı araştıracak: Kaza kırım raporu bekliyor - 2

Uçaktaki Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen, şehit oldu.

Şehit pilotların kazasını iki savcı araştıracak: Kaza kırım raporu bekliyor - 3

Uçak düştükten sonra bölgede bulunanlar ile tarım işçileri, enkaza müdahale etmeye çalıştı.

Şehit pilotların kazasını iki savcı araştıracak: Kaza kırım raporu bekliyor - 4

Görüntülerde, bölgede bulunanlar ile tarım işçilerinin uçaktaki alevlere su döktükleri, bazılarının ay çekirdeklerini sökerek alevlerin üzerine attığı, bazıların da elleri ile tarladaki toprakları alevlere atarak söndürmeye çalıştıkları görüldü.

Şehit pilotların kazasını iki savcı araştıracak: Kaza kırım raporu bekliyor - 5

Diğer yandan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kaza ile ilgili biri başsavcı vekili olmak üzere iki savcı görevlendirdi.

Şehit pilotların kazasını iki savcı araştıracak: Kaza kırım raporu bekliyor - 6

Soruşturma kapsamında, kaza kırım raporunun beklendiği öğrenildi.

Şehit pilotların kazasını iki savcı araştıracak: Kaza kırım raporu bekliyor - 7
Şehit pilotların kazasını iki savcı araştıracak: Kaza kırım raporu bekliyor - 8
DAHA FAZLA GÖSTER