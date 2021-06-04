Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın (24) cenazesi, memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde toprağa verildi.

DHA 04.06.2021 - 16:33 | Son Güncelleme : 04.06.2021 - 16:35

Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 1
Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz’ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen tören sonrası askeri uçakla önce Nevşehir Havalimanı'na, buradan da karayoluyla Ihlara beldesine getirildi.
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 2
3 yıllık uzman çavuş olan Sarsılmaz için beldede tören düzenlendi.
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 3
Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, protokol üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı.
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 4
Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu şehit babası Şenol Sarılmaz'a taziyede bulundu.
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 5
Annesi Birten ile 10 aylık eşi Binnur Sarsılmaz, Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 6
Birten ve Binnur Sarsılmaz’ı yakınları teselli etmeye çalıştı.
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 7
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığındaki şehitliğe toprağa verildi.
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 8
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 9
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 10
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 11
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 12
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 13
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 14
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 15
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 16
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 17
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 18
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - 19

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