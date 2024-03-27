Şehzadeler Belediyesi hangi partide? Şehzadeler Belediye başkanı kimdir? Şehzadeler Belediye başkan adayları

ŞEHZADELER BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik Kimdir?

1977 doğumlu olan Ömer Faruk Çelik ilk eğitimini Manisa Necati Bey İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini Manisa İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini kısa dönem olarak Eskişehir’de tamamladı. İlk siyasi tecrübesini Refah Partisi Gençlik kollarında kazandı. AK Parti kuruluşundan bu yana değişik görevlerde bulunan Çelik, Manisa Merkez İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Manisa Merkez İlçe Başkanlığı, Manisa Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Ak Parti Meclisi Grup Başkan Vekili görevlerinde bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşunun kurucusu ve aynı zamanda üyesidir. İş yaşamını müteahhit olarak sürdüren Çelik, evli ve iki çocuk babasıdır.



Arapça ve İngilizce bilmektedir.