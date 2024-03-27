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Şehzadeler Belediyesi hangi partide? Şehzadeler Belediye başkanı kimdir? Şehzadeler Belediye başkan adayları

Şehzadeler Belediyesi hangi partide? Şehzadeler Belediye Başkanı kimdir? Şehzadeler Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Şehzadeler Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Şehzadeler Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Şehzadeler yerel seçim sonuçları..

Şehzadeler Belediyesi hangi partide? Şehzadeler Belediye başkanı kimdir? Şehzadeler Belediye başkan adayları - 1

ŞEHZADELER BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Şehzadeler Belediyesini 45.514 alınan oy ve %46.07 oy oranı ile AK Parti adayı Ömer Faruk Çelik kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%46.07
  • İyi Parti%44.09
  • HDP%5.21
  • DP%2.46
  • Saadet Partisi%0.72
  • DSP%0.49
  • Diğer%0.95

TÜRKİYE HABERLERİ

Şehzadeler Belediyesi hangi partide? Şehzadeler Belediye başkanı kimdir? Şehzadeler Belediye başkan adayları - 2

ŞEHZADELER BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik Kimdir?

1977 doğumlu olan Ömer Faruk Çelik ilk eğitimini Manisa Necati Bey İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini Manisa İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini kısa dönem olarak Eskişehir’de tamamladı. İlk siyasi tecrübesini Refah Partisi Gençlik kollarında kazandı. AK Parti kuruluşundan bu yana değişik görevlerde bulunan Çelik, Manisa Merkez İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Manisa Merkez İlçe Başkanlığı, Manisa Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Ak Parti Meclisi Grup Başkan Vekili görevlerinde bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşunun kurucusu ve aynı zamanda üyesidir. İş yaşamını müteahhit olarak sürdüren Çelik, evli ve iki çocuk babasıdır.

Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Şehzadeler Belediyesi hangi partide? Şehzadeler Belediye başkanı kimdir? Şehzadeler Belediye başkan adayları - 3

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • YAVUZ KURT
  • GÜLŞAH DURBAY
  • AHMET KARADAĞ
  • ŞENER BAYDAR
  • OSMAN ALP PEYK
  • RAMAZAN AKAR
  • GÖRKEM PARLAK
  • ONUR DALICI
  • GONCA GÜRSABANCI
  • RAMAZAN DUMAN
  • ZELİHA POLAT
  • MURAT YÖRÜK
  • YAHYA KAHRAMAN
  • DENİZ KONDİL
  • EVREN TURHAN
  • ZAHİDE SÖNMEZ
Şehzadeler Belediyesi hangi partide? Şehzadeler Belediye başkanı kimdir? Şehzadeler Belediye başkan adayları - 4

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