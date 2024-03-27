Şehzadeler Belediyesi hangi partide? Şehzadeler Belediye başkanı kimdir? Şehzadeler Belediye başkan adayları
Şehzadeler Belediyesi hangi partide? Şehzadeler Belediye Başkanı kimdir? Şehzadeler Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Şehzadeler Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Şehzadeler Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Şehzadeler yerel seçim sonuçları..
ŞEHZADELER BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Şehzadeler Belediyesini 45.514 alınan oy ve %46.07 oy oranı ile AK Parti adayı Ömer Faruk Çelik kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%46.07
- İyi Parti%44.09
- HDP%5.21
- DP%2.46
- Saadet Partisi%0.72
- DSP%0.49
- Diğer%0.95