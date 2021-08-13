Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum

Sel suları köprüleri yıkıp, heyelanlara yol açarken, birçok ev de sular altında kaldı.

Yaşanan sel felaketinde Kastamonu ve Sinop'ta şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Kayıp başvuru sayısının da 100'ün üzerinde olduğu açıklandı.