Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin son hali havadan görüntülendi Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum havadan görüntülendi. Sel suları köprüleri yıkıp, heyelanlara yol açarken, birçok ev de sular altında kaldı. Yaşanan sel felaketinde Kastamonu ve Sinop'ta şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Kayıp başvuru sayısının da 100'ün üzerinde olduğu açıklandı. Çok sayıda ev, araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşte fellaketten en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum...