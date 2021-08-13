Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin son hali havadan görüntülendi

İHA 13.08.2021 - 12:37

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 1
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum havadan görüntülendi.
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 2
Sel suları köprüleri yıkıp, heyelanlara yol açarken, birçok ev de sular altında kaldı.
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 3
Yaşanan sel felaketinde Kastamonu ve Sinop'ta şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Kayıp başvuru sayısının da 100'ün üzerinde olduğu açıklandı.
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 4
Çok sayıda ev, araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 5
İşte fellaketten en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum...
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 6
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 7
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 8
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 9
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 10
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 11
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 12
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 13
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 14
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 15
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 16
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 17
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 18
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 19
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 20
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 21
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum - 22

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