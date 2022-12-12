Sel sonrası Finike için '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, sel felaketine dönüştü.
Sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.
Finike Kaymakamlığı ise sel felaketinden sonra vatandaşları çeşme suyu içmemeleri konusunda uyardı.
"Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara mahal vermemek için tüm vatandaşlarımızın 3 gün süreyle çeşme suyu kullanmamaları onun yerine kapalı suların veya kaynatılmış suların tercih edilmesi önem arz etmektedir" denilen açıklamada yetkili birimler tarafından gerekli incelemelerin yapılmakta olduğu ve çeşitli noktalardan su numunelerinin alındığı ifade edildi.
Kumluca'da gece etkili olan şiddetli yağış sonrası oluşan selin ardından ilçede öğle saatlerinde güneşli hava yaşandı.
Kent merkezindeki esnaf iş yerinde temizlik çalışması yapıp, ıslanan ve çamurla kaplanan ürünlerini dükkanının dışına taşıdı.
Cadde ve sokaklarda selden zarar gören otomobillerin kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.