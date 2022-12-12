Sel sonrası Finike için '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı

KAYMAKAMLIK UYARDI

Finike Kaymakamlığı ise sel felaketinden sonra vatandaşları çeşme suyu içmemeleri konusunda uyardı.

"Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara mahal vermemek için tüm vatandaşlarımızın 3 gün süreyle çeşme suyu kullanmamaları onun yerine kapalı suların veya kaynatılmış suların tercih edilmesi önem arz etmektedir" denilen açıklamada yetkili birimler tarafından gerekli incelemelerin yapılmakta olduğu ve çeşitli noktalardan su numunelerinin alındığı ifade edildi.