Sel sonrası Finike için '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra 3 gün çeşme suyu kullanılmaması duyuruldu. Kaymakamlık, "Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara mahal vermemek için tüm vatandaşlarımızın 3 gün süreyle çeşme suyu kullanmamaları önemle duyurulur" denildi.

Sel sonrası Finike için '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı - 1

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, sel felaketine dönüştü.

Sel sonrası Finike için '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı - 2

Sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Sel sonrası Finike için '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı - 3

KAYMAKAMLIK UYARDI

Finike Kaymakamlığı ise sel felaketinden sonra vatandaşları çeşme suyu içmemeleri konusunda uyardı.

"Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara mahal vermemek için tüm vatandaşlarımızın 3 gün süreyle çeşme suyu kullanmamaları onun yerine kapalı suların veya kaynatılmış suların tercih edilmesi önem arz etmektedir" denilen açıklamada yetkili birimler tarafından gerekli incelemelerin yapılmakta olduğu ve çeşitli noktalardan su numunelerinin alındığı ifade edildi.

Sel sonrası Finike için '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı - 4

KUMLUCA'DA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Kumluca'da gece etkili olan şiddetli yağış sonrası oluşan selin ardından ilçede öğle saatlerinde güneşli hava yaşandı.

Sel sonrası Finike için '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı - 5

Kent merkezindeki esnaf iş yerinde temizlik çalışması yapıp, ıslanan ve çamurla kaplanan ürünlerini dükkanının dışına taşıdı.

Cadde ve sokaklarda selden zarar gören otomobillerin kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Sel sonrası Finike için '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı - 6
Sel sonrası Finike için '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı - 7

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