Sel ve heyelan sonrası Karadeniz'de şimdi de kuraklık tehlikesi

"BARAJ VE GÖLETLERİN SAYISI ARTIRILMALI"

Suyun kullanımı konusunda bilinçli olunması gerektiğine vurgu yapan Dindaroğlu, "Önümüzdeki günlerde tekrar kurak bir döneme giriş yapacağız. Dolayısıyla şu anda mevsimsel olarak yaşadığımız bu yağmurlu günleri iyi değerlendirmemiz lazım. Bunun için temel olarak barajların, göletlerin sayısının artırılması, bunların efektif kullanılması önemli. Yer altı su barajlarının yapılması, aktif edilmesi önemli. Bir diğer önemli husus ise işletmelerimizin peyzaj ve rekreasyonda şebeke suyunu değil yağmur hasadından elde ettikleri suyu kullanmaları önemli ve değerli. Diğer önemli nokta ise bu bireysel kullanımda insanların günlük yaşamında her zaman olduğu gibi suyu daha verimli kullanmalarını tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.