Sel ve heyelan sonrası Karadeniz'de şimdi de kuraklık tehlikesi
İklim değişikliği kaynaklı yağışların düzensizleştiği Karadeniz Bölgesi'nde, meteorolojik kuraklık haritasında siyah ve kahverengi ile gösterilen alanlar; sel, taşkın ve heyelanlara da yol açan yağışların ardından yeşil ve mavi tonlarına döndü. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde tekrar kurak bir döneme giriş yapılacağının altını çizerken yağışlı günlerin iyi değerlendirilmesi uyarısında bulundu.
Küresel ısınmayla birlikte yağış rejimindeki değişkenlik, kuraklık tehlikesini de beraberinde getiriyor.