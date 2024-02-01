Selçuklu sultanlarının DNA analizi yapıldı: Hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi

7 cesedin tanıtıcı özelliklerinden dolayı belirlenebildiğini belirten Demirci, "Bunlardan ikisi 1’inci Mesud ve 2’nci Kılıçarslan Sultan’a aitti. Ankilozan spondilit (omurga romatizması) rahatsızlıklarının belirgin örneğiyle karşılaştık ve kolayca tanı koyduk. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor; ankilozan spondiliti hastalığını atalarımızın bir mirası olarak görüyoruz. Türkiye geneline baktığımızda Konya ve Karaman’da ankilozan spondilitin diğer illere göre daha fazla olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.