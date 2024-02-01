Selçuklu sultanlarının DNA analizi yapıldı: Hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
Selçuklu Devleti sultanlarının türbesindeki poşetler içerisine istiflenmiş kemikleri bir araya getirilerek DNA analizleri yapıldı. Sultanların hastalıkları, savaşlardaki aldıkları yaralar ve zehirlenmeleri, kimliklerinin tespitinde belirleyici oldu. Çalışmalar sonunda sultanların ölüm nedenleri bulundu.
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2017-2023 yılları arasında hayata geçirilen, "Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesi"ndeki Naaşların Tanzimi Projesi’nin (tasnif, tedvin, teçhiz, tekfin, adli bilimler, osteoarkeolojik inceleme, yeniden yüzlendirme, 3D, uygulamalı heykeltıraşlık ve sergileme) sonuçları, düzenlenen toplantıyla açıklandı.