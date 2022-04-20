Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi yan yolundaki "Ege Genel İş Sendikası", "Biz Lokanta ve Seyyar Yemek Çalışan İşçileri Sendikası" ile "Yeni Nesile Eğitim ve Yardım Vakfı" tabelaları bulunan mekanlarda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.