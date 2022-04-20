Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler

İzmir Bornova'da sendika ve vakıf binası görünümlü kumarhaneye baskın yapıldı. 185 kişinin tombala oynarken yakalandığı binada, kumar oynatılan malzemelerin baskın sırasında asitle yok edilmek istendiği belirlendi.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 20.04.2022 - 01:52 | Son Güncelleme : 20.04.2022 - 02:00

Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 1

'in Bornova ilçesinde sendika ve vakıf binası görünümlü mekanda kumar oynarken suçüstü yakalanan 185 kişiye 336 bin 515 lira idari para cezası uygulandı.

Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 2

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi yan yolundaki "Ege Genel İş Sendikası", "Biz Lokanta ve Seyyar Yemek Çalışan İşçileri Sendikası" ile "Yeni Nesile Eğitim ve Yardım Vakfı" tabelaları bulunan mekanlarda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 3

Kumar oynatılan mekanlara baskın düzenleyen ve çağrılara rağmen açılmayan kapalı kapıları "koçbaşı" ile açmaya çalışan ekipler, çabalarının sonuçsuz kalması üzerine duvarları yıkarak içeri girdi.

Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 4

Operasyonda, gizli geçitlerle birbirine bağlı üç mekanda 185 kişi tombala ve kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 5

Kumar oynayan kişilere toplam 336 bin 515 lira idari para cezası uygulanırken, 5 kişi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 6

Jandarma ekipleri ifadeler doğrultusunda, bir otomobilde yaptıkları aramada ise tombala malzemeleri, asit, sigara ve 2 tabanca ele geçirdi.

Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 7

Öte yandan, kumar malzemelerinin köpükten yapıldığı ve baskın esnasında asitle dökülerek yok edilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 8
Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 9
Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 10
Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 11
Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 12
Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 13
Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 14
Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 15
Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 16
Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 17
Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 18
Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 19
Sendika binasına 'tombala' baskını: Kanıtları asitle yok etmek istemişler - 20

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