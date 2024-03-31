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Serkan Erbeği Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Serkan Erbeği Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika

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Serkan Erbeği Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Serkan Erbeği Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 1

Serkan Erbeği Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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Serkan Erbeği Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Serkan Erbeği Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 2

SERKAN ERBEĞİ İlçe İlçe Seçim Sonuçları

Acıpayam Seçim Sonuçları
Babadağ Seçim Sonuçları
Baklan Seçim Sonuçları
Bekilli Seçim Sonuçları
Beyağaç Seçim Sonuçları
Bozkurt Seçim Sonuçları
Buldan Seçim Sonuçları
Çal Seçim Sonuçları
Çameli Seçim Sonuçları
Çardak Seçim Sonuçları
Çivril Seçim Sonuçları
Güney Seçim Sonuçları
Honaz Seçim Sonuçları
Kale Seçim Sonuçları
Merkezefendi Seçim Sonuçları
Pamukkale Seçim Sonuçları
Sarayköy Seçim Sonuçları
Serinhisar Seçim Sonuçları
Tavas Seçim Sonuçları

Serkan Erbeği Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Serkan Erbeği Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 3

31 Mart 2024 DENİZLİ Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?

Ekrem Başer Seçim Sonuçları
Fatih Coşkun Seçim Sonuçları
Mustafa Uçan Seçim Sonuçları
Haydar Volkan Haytaoğlu Seçim Sonuçları
İbrahim Doğukan Yıldız Seçim Sonuçları
Tamer İm Seçim Sonuçları
Hasan Eliş Seçim Sonuçları
Havva Bilgi Seçim Sonuçları
Yusuf Eren Çetin Seçim Sonuçları
Ayşe Avcı Seçim Sonuçları
Polat Yeşil Seçim Sonuçları
Şeniz Doğan Seçim Sonuçları
Cengiz Durmaz Seçim Sonuçları
Tuncay Aykaç Seçim Sonuçları
Necati Varlıklı Seçim Sonuçları
Fesih Can Seçim Sonuçları
Mehmet Fatih Aktaş Seçim Sonuçları
Sabri Kasapoğlu Seçim Sonuçları
Osman Zolan Seçim Sonuçları
Yasin Öztürk Seçim Sonuçları
Mustafa Çağlayan Seçim Sonuçları
Ahmet Geçim Seçim Sonuçları
Nazif Manav Seçim Sonuçları
Cevahir Kayar Seçim Sonuçları
Özgür Dağ Seçim Sonuçları
Serap Can Seçim Sonuçları
Nuri Dalyan Seçim Sonuçları
Ali Kasap Seçim Sonuçları
Turgay Urgan Seçim Sonuçları
Sema Silkin Ün Seçim Sonuçları
Serkan Erbeği Seçim Sonuçları
Bülent Nuri Çavuşoğlu Seçim Sonuçları
Özcan Göçer Seçim Sonuçları
Yunus Akbay Seçim Sonuçları
İrfan Korucu Seçim Sonuçları
Kamil Yılmaz Seçim Sonuçları
Kerim Kulalı Seçim Sonuçları
Hüsnü Çatal Seçim Sonuçları
Yağmur Yalçın Seçim Sonuçları
Mehmet Mirza Seçim Sonuçları
Mehmet Çobanoğlu Seçim Sonuçları
Ünal Aras Seçim Sonuçları

Serkan Erbeği Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Serkan Erbeği Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 4

OY PUSULALARI NE RENK?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

Serkan Erbeği Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Serkan Erbeği Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 5

OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Serkan Erbeği Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Serkan Erbeği Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 6

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

Serkan Erbeği Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Serkan Erbeği Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 7

ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Serkan Erbeği Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Serkan Erbeği Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 8

PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ

Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:

Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.

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