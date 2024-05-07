Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismarda bulunan Metin Şenay'ın davası ertelendi

DURUŞMA 4 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Basına ve izleyicilere kapalı şekilde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Metin Şenay'ın cezalandırılmasını istediği öğrenildi. Mahkeme heyetinin sanık Metin Şenay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 4 Haziran'a ertelediği öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Metin Şenay hakkında düzenlenen iddianamede, 4 çocuğa karşı “cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", “12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan toplam 128 yıl 9 aydan, 331 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.