Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismarda bulunan Metin Şenay'ın davası ertelendi

İstanbul Bağcılar’da 4 kız çocuğuna, işlettiği dükkanda yaptığı ses yalıtımlı odada cinsel istismarda bulunup o anları kayıt altına aldığı suçlamasıyla yargılanan Metin Şenay ilk kez hakim karşısına çıktı. Şenay'ın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismarda bulunan Metin Şenay'ın davası ertelendi - 1

İstanbul’da Metin Şenay isimli sucu, mahallede yaşayan çocuklara iş yerindeki süngerli odada yıllar boyunca cinsel istismarda bulundu.

Geçen yıl 24 Mayıs’ta ortaya çıkan olay sonrası polis, Şenay’ın sucu dükkanına baskın düzenledi.

Polis baskınıyla iş yerindeki odanın duvarlarının, çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığı görüldü.

Gözaltına alınan Şenay’ın telefonundan çok sayıda video çıktı.

Şenay bugün ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismarda bulunan Metin Şenay'ın davası ertelendi - 2

su bayiinde yaptığı özel odada 4 çocuğu istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 331 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Metin Şenay'ın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismarda bulunan Metin Şenay'ın davası ertelendi - 3

Duruşmaya sanık Metin Şenay tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mağdur çocuklardan birinin ailesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları katıldı.
Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismarda bulunan Metin Şenay'ın davası ertelendi - 4

DURUŞMADA MAĞDUR ÇOCUĞUN ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yetki belgesi bulunan avukatlar ile izleyiciler ise salona alınmadı.

Avukatlar, salona alınmadıkları için tutanak tutarken, duruşmayı takip etmek için gelen izleyiciler “Çocuklar vatandır vatanına sahip çık”, “Çocuklar susmaz, sen de susma” sloganları atarak karara tepki gösterdi.

Sanığın savunma yaptığı duruşmada, mağdur çocukların Adli Görüşme Odası'nda (AGO) pedagog eşliğinde ifadeleri alındığı öğrenildi. Duruşmada mağdur çocuklardan birinin annesi sinir krizi geçirdi. Salondan çıkarılan anne sakinleştikten sonra yeniden salona girdi.

Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismarda bulunan Metin Şenay'ın davası ertelendi - 5

DURUŞMA 4 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Basına ve izleyicilere kapalı şekilde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Metin Şenay'ın cezalandırılmasını istediği öğrenildi. Mahkeme heyetinin sanık Metin Şenay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 4 Haziran'a ertelediği öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Metin Şenay hakkında düzenlenen iddianamede, 4 çocuğa karşı “cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", “12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan toplam 128 yıl 9 aydan, 331 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER