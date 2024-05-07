Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismarda bulunan Metin Şenay'ın davası ertelendi
İstanbul Bağcılar’da 4 kız çocuğuna, işlettiği dükkanda yaptığı ses yalıtımlı odada cinsel istismarda bulunup o anları kayıt altına aldığı suçlamasıyla yargılanan Metin Şenay ilk kez hakim karşısına çıktı. Şenay'ın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.
İstanbul’da Metin Şenay isimli sucu, mahallede yaşayan çocuklara iş yerindeki süngerli odada yıllar boyunca cinsel istismarda bulundu.
Geçen yıl 24 Mayıs’ta ortaya çıkan olay sonrası polis, Şenay’ın sucu dükkanına baskın düzenledi.
Polis baskınıyla iş yerindeki odanın duvarlarının, çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığı görüldü.
Gözaltına alınan Şenay’ın telefonundan çok sayıda video çıktı.Şenay bugün ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.