TAYFUR'A ALMANYA'DA GIYABİ CENAZE TÖRENİ

Güngör, Ferdi Tayfur'un cenaze törenine gelemediğini bilerterek bu nedenle Almanya'da Tayfur için gıyabi cenaze namazı kuldıklarını söyledi:



"Ferdi babamızın ölümü Birbirimizi sevmemize vesile olsun her şeyden önce ben namaz kılan, 5 vakit namazımızı kılan bir kardeşinizim. Ama Ferdi babamız bize her şeyi sevdiren bir kardeşimizdi. Cenaze namazına gelemedim. Gıyaben cenaze namazını arkadaşlarımızla birlikte biz başka yerde eda ettik. Almanya'da kendi aramızda böyle cemaat olarak namaz kıldık. Rabbim inşallah yeni yılda bize daha acılar yaşatmasın diyorum. Her şeyden önce birbirimizi sevmiş olalım inşallah” diye konuştu.