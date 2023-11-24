Sevgi Demirci ve çocukları 6 ay sonra toprağa verildi (Silivri ve Çatalca’da cinayetler zinciri)

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Polise başvuran 38 yaşındaki Demirci’nin yakınları, 25 Ocak 2021 tarihinden bu yana haber alınamadığını söyleyerek yardım istemiş, ardından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan soruşturmada Silivri, Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ile 13 yaşındaki Rümeysa Polat’a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuştu.

Sürdürülen soruşturmada aynı aileden iki kişinin de 2017 ve 2018 yıllarında öldürülüp, Silivri ve Çatalca'da gömüldüğü ortaya çıkmıştı.