Sevgi Demirci ve çocukları 6 ay sonra toprağa verildi (Silivri ve Çatalca’da cinayetler zinciri)
Silivri’de toprağa gömülü halde cesetleri bulunan Sevgi Demirci ile çocukları Rümeysa ve Eren Polat, adli tıp incelemelerinin tamamlanmasıyla 6 ay sonra toprağa verildi. Demirci’nin kızı Zeynep K.’nın polise kayıp müracaatında bulunmasıyla ortaya çıkan cinayetler zincirinde 5 tutuklu bulunuyor.
İstanbul’da kayıp olarak arandıkları sırada, Silivri’de cesetleri toprağa gömülü halde bulunan anne Sevgi Demirci ile çocukları Rümeysa ve Eren Polat, adli tıp incelemelerinin tamamlanmasının ardından, 6 ay sonra toprağa verildi.