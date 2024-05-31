"Sevgilime ters davranıyorsun" deyince öldürdü
Adana'da eski baldızı Deniz Tuncel'i pompalı tüfekle yaralayıp, sevgilisi Şahan Uğurlu'yu öldüren Murat Kebude tutuklandı. Kebude'nin eve gittiği sırada Tuncel ile karşılaştığı, teyzesinin yanına gitmek isteyen iki çocuğuna engel olunca tartışmanın yaşandığı ortaya çıktı. Uğurlu’nun, "Sen kimsin, benim sevgilime ters davranıyorsun?" deyince büyüyen tartışmada cinayetin işlendiği belirtildi.
Adana'da 29 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında kamyon şoförü Murat Kebude (37), 2023’te boşandığı S.T.’den iki kız çocuğunu alıp, marketten de yaş pasta aldıktan sonra Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki evine gitti.