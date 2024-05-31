"Sevgilime ters davranıyorsun" deyince öldürdü

Adana'da eski baldızı Deniz Tuncel'i pompalı tüfekle yaralayıp, sevgilisi Şahan Uğurlu'yu öldüren Murat Kebude tutuklandı. Kebude'nin eve gittiği sırada Tuncel ile karşılaştığı, teyzesinin yanına gitmek isteyen iki çocuğuna engel olunca tartışmanın yaşandığı ortaya çıktı. Uğurlu’nun, "Sen kimsin, benim sevgilime ters davranıyorsun?" deyince büyüyen tartışmada cinayetin işlendiği belirtildi.

"Sevgilime ters davranıyorsun" deyince öldürdü - 1

Adana'da 29 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında kamyon şoförü Murat Kebude (37), 2023’te boşandığı S.T.’den iki kız çocuğunu alıp, marketten de yaş pasta aldıktan sonra Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki evine gitti.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Sevgilime ters davranıyorsun" deyince öldürdü - 2

ESKİ BALDIZI SEVGİLİSİYLE EVE GELDİ

Bir süre sonra Kebude’nin eski baldızı Deniz Tuncel (21) ile sevgilisi Şahan Uğurlu (30) da eve geldi.

"Sevgilime ters davranıyorsun" deyince öldürdü - 3

SEVGİLİ ÇİFTİ GÖĞÜSLERİNDEN VURDU

Burada çıkan tartışmada Kebude, evdeki ruhsatsız pompalı tüfekle Uğurlu’yu göğsünden vurdu. Çocuklarını alıp evden çıkan Kebude, merdivenlerde karşılaştığı Tuncel’i de göğsünden vurup, aşağı indi. Kebude otomobiline binip, Sarıçam ilçesi Büyük Baklalı Mahallesi’ndeki ailesinin yanına gitti.

"Sevgilime ters davranıyorsun" deyince öldürdü - 4

BALDIZININ SEVGİLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Apartmanda oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"Sevgilime ters davranıyorsun" deyince öldürdü - 5

AİLESİNİN EVİNDE YAKALANDI

Deniz Tuncel ise ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailesinin evine yaptığı baskında şüpheli Murat Kebude’yi gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

"Sevgilime ters davranıyorsun" deyince öldürdü - 6

ÇOCUKLARI TEYZESİNİN YANINA GÖNDERMEMİŞ

Kebude’nin evine gittiği sırada eski baldızı Deniz Tuncel ile karşılaştığı, teyzelerinin yanına gitmek isteyen çocuklarını engellediği, tartışmanın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

"Sevgilime ters davranıyorsun" deyince öldürdü - 7

"SEN KİMSİN SEVGİLİME TERS DAVRANIYORSUN?"

Eve gelen Tuncel’in sevgilisi Şahan Uğurlu’nun, Kebude’ye “Sen kimsin benim sevgilime ters davranıyorsun?” demesiyle tartışmanın büyüdüğü, ardından da cinayetin yaşandığı belirtildi.

"Sevgilime ters davranıyorsun" deyince öldürdü - 8

"ÇOCUKLARIM YETİM KALDI"

Emniyete götürülen Murat Kebude, ifadesinde, “Çocuklarım vardı, yetim kaldılar. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Pişmanım.” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kebude, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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