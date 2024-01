Sevgilisi tarafından Uzi ile vurulmuştu: "Boynundan başlayıp diz kapağına kadar taramışlar"

Elmas, şöyle devam etti:

Benim çocuğumu öldürmeye kastetmişler. Boynundan başlayıp diz kapağına kadar çocuğumu taramışlar. Benim çocuğum 19 yaşında. Ben bir anneyim. Türkiye benim sesimi duysun. Biz burada ailece perişan olduk. Bu olayda her şeyin açığa çıkmasını istiyorum. Kızımı buradan sedyeyle mi çıkaracağım yoksa ayakta mı çıkaracağım bilmiyorum. Günde 1 defa doktorundan bilgi alabiliyorum. Doktor da 'Buradan ayrılmayın her an hazırlıklı olun' diyor. Ben bir anneyim bunun arkasını bırakmıyorum. Büyüklerime yalvarıyorum. Her zaman televizyon izlerdim bugün de ben televizyona çıktım. Benim çocuğuma iftira atılamaz" ifadelerini kullandı.