Sevgilisi tarafından Uzi ile vurulmuştu: "Boynundan başlayıp diz kapağına kadar taramışlar"
İstanbul Bayrampaşa'da Eniz Kurtuluş tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas'ın hastanede tedavisi devam ediyor. Anne Hüsniye Elmas, kızını öldürmeye kasdettiklerini dile getirirken "Boynundan başlayıp diz kapağına kadar çocuğumu taramışlar." dedi.
Bayrampaşa'da sevgili dehşetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Uzi ile vurulan Nazlı Elmas'ın hastanedeki tedavisi devam ederken anne Hüsniye Elmas, olaya ilişkin konuştu.
Bayrampaşa'da sevgili dehşeti: Uzun namlulu silah ile 4 yerinden vurdu, "şakalaşıyorduk" dedi