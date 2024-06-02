Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu bulundu

RAPOR, DAVANIN SEYRİNİ BELİRLEYECEK

Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretleri, kara yolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli kuruluşlarca temin ve tesis edilerek sürekliliği ve işlerliği sağlanır maddelerini ihlal ettiği anlaşıldığından yüzde 75 oranında asli kusurlu olduğu."

Raporda ayrıca Seycan Alan'ın hızını, kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 25 oranında tali kusurlu olduğu görüşüne varıldı. Yol yapım çalışmasını gerçekleştiren yüklenici firma ise bilirkişi heyeti raporuna itirazda bulundu. Rapor, onanması için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi. İhtisas Dairesi'nin kararına göre de tazminat davasının seyri belirlenecek.