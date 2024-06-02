Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu bulundu
Karaman'da mıcırlı yolda kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü hemşire Seycan Alan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, yüklenici firma yüzde 75 asli kusurlu bulundu. Daha önceki raporda asli kusurlu bulunan Seycan Alan'ın bu kez yüzde 25 tali kusurlu olduğu vurgulanırken, yol yapım çalışmasını gerçekleştiren yüklenici firma rapora itirazda bulundu.
Karaman'da 9 Nisan 2021'de saat 16.30 sıralarında Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan (26), mesai bitiminde otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Seyran Mahallesi'nde yapım çalışması devam eden mıcırlı yolda Alan'ın kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarpıp, ters döndü.
Ağır yaralanan Alan, ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edilen Alan, yolda hayatını kaybetti.