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Seyhan Belediyesi hangi partide? Seyhan Belediye başkanı kimdir? Seyhan Belediye başkan adayları

Seyhan Belediyesi hangi partide? Seyhan Belediye Başkanı kimdir? Seyhan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Seyhan Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Seyhan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Seyhan yerel seçim sonuçları..

Seyhan Belediyesi hangi partide? Seyhan Belediye başkanı kimdir? Seyhan Belediye başkan adayları - 1

SEYHAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Seyhan Belediyesini  242.482  alınan oy ve %57.84 oy oranı ile CHP adayı Akif Kemal Akay kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %57.84
  • AK Parti %38.33
  • Saadet Partisi %1.29
  • DSP %1.01
  • BBP %0.74
  • DP. %0.30
  • Diğer %0.49

TÜRKİYE HABERLERİ

Seyhan Belediyesi hangi partide? Seyhan Belediye başkanı kimdir? Seyhan Belediye başkan adayları - 2

SEYHAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay Kimdir?

Akif Kemal AKAY 1950 yılında Adana'da doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini de Adana'da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Kimya Yüksek Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Üst Lisansı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya İhtisası bölümlerinden mezun olan Akay, ihtisası süresince de aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Adana'nın ve Bölge'nin ilklerinden biri olan tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı Bir-Lab'ın kurucusudur.

1968 yılında CHP'ye üye olan Akay, SODEP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı, SODEP İl Yöneticisi, SHP İl Yöneticilikleri, CHP İl Sekreteri, CHP İl Başkanı, CHP ve SHP Kurultay Delegelikleri, CHP ve SHP Seçim Komitesi Üyelikleri ile Başkanlıklarının yanı sıra CHP Bilim Kurulu Üyesi ve CHP Parti Okulu Eğitmeni görevlerini üstlenmiştir.

Akif Kemal Akay, Atatürkçü Düşünce Derneği'nde Genel Başkan Yardımcılığı, Akdeniz Bölge Sorumlusu, Şube Başkanlıkları, Genel Başkan Danışmanı, Adana Güç Birliği Vakfı kurucusu ve yöneticiliklerinde görev almıştır. Birçok sivil toplum kuruluşunda delegelik ve üyelikleri bulunan ve çok sayıda sosyal sorumluluk projeleri yürüten Akif Kemal AKAY 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Seyhan Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Akif Kemal Akay'ın "Niçin CHP" ve "Sil Başkan Belediyecilik" adlarında iki kitabı bulunmaktadır.

Akif Kemal Akay'ın, biri siyaset bilimci, diğeri ise Kimya Mühendisi olmak üzere 2 kız evladı ve 5 torunu vardır.

Seyhan Belediyesi hangi partide? Seyhan Belediye başkanı kimdir? Seyhan Belediye başkan adayları - 3

SEYHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ERDAL HATİPOĞLU
  • AKİF KEMAL AKAY
  • OYA TEKİN
  • ŞERAFETTİN DURAN
  • ELA BÜYÜKGENÇ
  • MURAT KAYMAZ
  • YUNUS OĞUZ
  • NEVZAT TOPLUKAFA
  • GÜRHAN LÜTFİ ÖĞRETMENOĞLU
  • ERHAN SALTUK
  • SEYİTHAN YILDIZ
  • MEHMET KARAKIŞ
  • GÜRSEL BAYRAM
  • HAKAN KUŞCU
  • UĞUR KARA
  • AFACAN KEMAL CAN
  • FETHULLAH BEYAZÇİÇEK
  • COŞKUN ŞAHİN
  • ADEM BOĞA
  • SAİD CEYLAN
  • AHMET ÖRÜN
  • AHMET FARUK ULAŞ
  • TANER ÖZÜNAL
  • YAKUP BUDAK
  • HATİCE NESRİN KILIÇAY
Seyhan Belediyesi hangi partide? Seyhan Belediye başkanı kimdir? Seyhan Belediye başkan adayları - 4

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