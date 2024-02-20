Seyircinin tercihi animasyon türünden yana oldu (16-18 Şubat 2024 Türkiye gişesi)
Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'ın yönettiği Kral Şakir: Devler Uyandı filmi vizyondaki ilk haftasında 172 bin 702 kişi tarafından izlenerek gişenin zirvesine yerleşti. Geçtiğimiz hafta 1 milyon seyirci barajını aşan Lohusa ise ikinci sırada yer aldı. Haftanın yeni filmleri Hatıran Yeter ile Zaferin Rengi de ilk 5'e girmeyi başardı. İşte 16-18 Şubat hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...
10. Efsane
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