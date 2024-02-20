Seyircinin tercihi animasyon türünden yana oldu (16-18 Şubat 2024 Türkiye gişesi)

Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'ın yönettiği Kral Şakir: Devler Uyandı filmi vizyondaki ilk haftasında 172 bin 702 kişi tarafından izlenerek gişenin zirvesine yerleşti. Geçtiğimiz hafta 1 milyon seyirci barajını aşan Lohusa ise ikinci sırada yer aldı. Haftanın yeni filmleri Hatıran Yeter ile Zaferin Rengi de ilk 5'e girmeyi başardı. İşte 16-18 Şubat hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...

Seyircinin tercihi animasyon türünden yana oldu (16-18 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 1

10. Efsane

18.020

TÜRKİYE HABERLERİ

Seyircinin tercihi animasyon türünden yana oldu (16-18 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 2

9. Madame Web

28.242

Seyircinin tercihi animasyon türünden yana oldu (16-18 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 3

8. Zavallılar

29.556

Seyircinin tercihi animasyon türünden yana oldu (16-18 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 4

7. C Takımı

50.211

Seyircinin tercihi animasyon türünden yana oldu (16-18 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 5

6.  Kolpaçino 4 4'lük

54.100

Seyircinin tercihi animasyon türünden yana oldu (16-18 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 6

5. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

55.888

Seyircinin tercihi animasyon türünden yana oldu (16-18 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 7

4. Zaferin Rengi

83.459

Seyircinin tercihi animasyon türünden yana oldu (16-18 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 8

3. Hatıran Yeter

97.551

Seyircinin tercihi animasyon türünden yana oldu (16-18 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 9

2. Lohusa

102.715

Seyircinin tercihi animasyon türünden yana oldu (16-18 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 10

1. Kral Şakir: Devler Uyandı

172.702

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