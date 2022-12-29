SGK çalışma saatleri: Öğle arası saat kaçta, SGK saat kaça kadar açık?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT düzenlemesi nedeniyle en yoğun günlerini yaşıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) hummalı bir çalışma başlatıldı. Kurum, bilgi işlem alt yapısını güçlendirdi, emeklilik işlemlerinin yürütüleceği merkezlerini çoğalttı. Merkezlerde ilave personel görevlendirdi. Peki, SGK saat kaça kadar açık?
İllere göre değişmekle birlikte SGK, genellikle 08:30- 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kurum 12.30-13.30 arasında öğle arası nedeniyle hizmet vermemektedir. SGK hafta sonu cumartesi ve pazar günleri ise kapalıdır.
Sosyal Güvenlik Kurumu, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da hizmet vermemektedir.