SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (KPSS 2023/6 tercih sonuçları)

SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SGK personel alımı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Sonuçların, tercihlerin tamamlanması ile ekim ayı içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



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