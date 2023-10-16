SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (KPSS 2023/6 tercih sonuçları)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel alımı tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. KPSS 2023/6 tercih kılavuzuyla birlikte SGK bünyesine 1392 personel alımı yapılacak. 11 Ekim tarihinde sona eren SGK personel alımı tercihlerinin ardından gözler ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfasına çevrildi. Peki, SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS 2023/6 tercih sonuçları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde görev almak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. SGK bünyesinde çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı yapacak. Peki, SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?