Sıcakların ardından yağmur geliyor! (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Ülke genelinde lodosla birlikte sıcak hava dalgasının hafta sonu da etkili olması beklenirken pazar gününden itibaren yağışlı havanın ülkeye giriş yapacağı tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu.

Sıcakların ardından yağmur geliyor! (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak) - 1

Ülke genelinde lodosun da etkisiyle sıcak bir hava etkisini gösteriyor. Uzmanlar lodoslu havanın hafta sonunda itibaren ülkeyi terk edeceğini ve arkasından yağışlı bir havanın ülke genelinde etkisini sürdürmesini beklediklerini açıkladılar. İşte önümüzdeki 5 günde beklenen hava durumu....

Sıcakların ardından yağmur geliyor! (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak) - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcakların ardından yağmur geliyor! (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak) - 3

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcakların ardından yağmur geliyor! (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak) - 4

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava durumunun parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken hava sıcaklığı da mevsim normallerinde seyredecek.

Sıcakların ardından yağmur geliyor! (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak) - 5

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ülke genelinde hafta sonu hava sıcaklığının mevsim normallerinde geçmesi bekleniyor. Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmezken pazar günü Avrupa'dan gelen yağışlı hava Edirne ve Kırklareli üzerinden yurda giriş yapacak.

Sıcakların ardından yağmur geliyor! (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak) - 6

SICAK HAVA YERİNİ YAĞMURLU HAVAYA BIRAKACAK

Pazar gününden itibaren Avupa'dan gelen yağışlı hava pazartesi günü başta Marmara Bölgesi olmak üzere birçok ilde etkili olacak.

Sıcakların ardından yağmur geliyor! (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak) - 7

Sıcakların ardından yağmur geliyor! (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak) - 8

1 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcakların ardından yağmur geliyor! (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak) - 9

2 EKİM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcakların ardından yağmur geliyor! (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak) - 10

3 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcakların ardından yağmur geliyor! (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak) - 11

4 EKİM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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