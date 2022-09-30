Sıcakların ardından yağmur geliyor! (Hafta sonu hava durumu nasıl olacak)

Ülke genelinde lodosun da etkisiyle sıcak bir hava etkisini gösteriyor. Uzmanlar lodoslu havanın hafta sonunda itibaren ülkeyi terk edeceğini ve arkasından yağışlı bir havanın ülke genelinde etkisini sürdürmesini beklediklerini açıkladılar. İşte önümüzdeki 5 günde beklenen hava durumu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da hava durumunun parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken hava sıcaklığı da mevsim normallerinde seyredecek.
Ülke genelinde hafta sonu hava sıcaklığının mevsim normallerinde geçmesi bekleniyor. Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmezken pazar günü Avrupa'dan gelen yağışlı hava Edirne ve Kırklareli üzerinden yurda giriş yapacak.
Pazar gününden itibaren Avupa'dan gelen yağışlı hava pazartesi günü başta Marmara Bölgesi olmak üzere birçok ilde etkili olacak.