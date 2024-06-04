Sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek: Bölge bölge hava durumu (Bugün hava nasıl olacak?)
Yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Günlük tahminlere göre, bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Uzmanlar, birçok bölgede vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava hava durumu...
Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Cuma gününden itibaren ise seet esecek rüzgar serinlik getirecek.