Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara verdi! (Bugün hava nasıl olacak?)
Hafta sonundan beri etkili olan yağışlı hava batı bölgelerde ara verdi. Sağanak yağışların hafta boyunca yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Beş büyük kentte hava sıcaklıkları artarken İstanbul'da 18 dereceler görülecek. İşte İstanbul, ankara ve İzmir'de beklenen hava durumu...
Beş büyük kentte de yağmur ara verdi, bugün hava açık, İstanbul ve Bursa'da sıcaklık biraz artarken rüzgar da hafifliyor. Antalya'da yerel yağmurlar çarşamba günü devam edecek. İstanbul 18, Ankara 15, İzmir 24, Bursa 19, Antalya 27 derece.