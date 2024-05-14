Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara verdi! (Bugün hava nasıl olacak?)

Hafta sonundan beri etkili olan yağışlı hava batı bölgelerde ara verdi. Sağanak yağışların hafta boyunca yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Beş büyük kentte hava sıcaklıkları artarken İstanbul'da 18 dereceler görülecek. İşte İstanbul, ankara ve İzmir'de beklenen hava durumu...

Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara verdi! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Beş büyük kentte de yağmur ara verdi, bugün hava açık, İstanbul ve Bursa'da sıcaklık biraz artarken rüzgar da hafifliyor. Antalya'da yerel yağmurlar çarşamba günü devam edecek. İstanbul 18, Ankara 15, İzmir 24, Bursa 19, Antalya 27 derece.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara verdi! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Marmara'da salı güneş görülecek, rüzgar geçtiğimiz günlerden daha hafif esiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-4 derece altında.  Edirne 22, Çanakkale 20, Balıkesir ve Sakarya 19 derece.

Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara verdi! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

İç Anadolu'da Eskişehir çevresi az bulutlu, Kayseri-Sivas civarında ise salı sabah saatlerinde hafif yağmur var. Çarşamba sıcaklık biraz daha artacak. Hafta sonu bölgeye daha sıcak hava geliyor. Eskişehir ve Konya 16, Kayseri 17, Sivas 13 derece.

Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara verdi! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Ege'de güneş parlıyor, bölgede 3 gün yağış yok. Bugünlerde rüzgar da hafif esecek. Denizli 26, Manisa ve Muğla 25, Kütahya 16, Bodrum 28 derece.

Akdeniz'de yağmur Adana-Osmaniye-Hatay arasında devam edecek. Isparta kesimi az bulutlu. Sıcaklık Adana'da 26 Mersin ve Hatay'da 24, Isparta'da 22 derece.

Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara verdi! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Karadeniz'in batısı parçalı bulutlu, Samsun-Tokat civarından Artvin'e kadar yağış geçişleri var. Salı akşama doğru yağmur zayıflıyor. Sıcaklık yine mayıs ayı değerlerin altında olacak. Bolu ve Samsun 16, Trabzon 15 derece.

Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara verdi! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Doğu Anadolu Erzurum-Kars-Ağrı arasında gece ve sabah erken saatlerde kar yağışı görülebilecek. Diğer şehirlerde ise sağanak yağmur var.
Güneydoğu'da yağış Diyarbakır-Mardin civarında bekleniyor. Erzurum 10, Malatya 19, Gaziantep bulutlu 22, Diyarbakır 24 derece.

Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara verdi! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

14 Mayıs Salı hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara verdi! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

15 Mayıs Çarşamba hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara verdi! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

16 Mayıs Perşembe hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara verdi! (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

17 Mayıs Cuma hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara verdi! (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

18 Mayıs Cumartesi hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara verdi! (Bugün hava nasıl olacak?) - 12
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