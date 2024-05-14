Sıcaklıklar artıyor, yağmur ara verdi! (Bugün hava nasıl olacak?)

Beş büyük kentte de yağmur ara verdi, bugün hava açık, İstanbul ve Bursa'da sıcaklık biraz artarken rüzgar da hafifliyor. Antalya'da yerel yağmurlar çarşamba günü devam edecek. İstanbul 18, Ankara 15, İzmir 24, Bursa 19, Antalya 27 derece.