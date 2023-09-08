Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak!
Yağışlar hafta başında yurt genelinde etkisini artırdı. Hafta sonu da yurdun kıyı ve iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Bu bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Yeni haftada sonbahar etkisini daha fazla hissettirecek. İstanbul'da 26, Ankara'da 24 ve İzmir'de 27 dereceler hissedilecek. İşte bölge bölge beklenen hava durumu...
Türkiye'de yaz aylarında art arda sıcaklık rekorları kırıldı. Son günlerde ise yağışlı ve serin bir hava hakim.