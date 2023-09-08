Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak!

Yağışlar hafta başında yurt genelinde etkisini artırdı. Hafta sonu da yurdun kıyı ve iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Bu bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Yeni haftada sonbahar etkisini daha fazla hissettirecek. İstanbul'da 26, Ankara'da 24 ve İzmir'de 27 dereceler hissedilecek. İşte bölge bölge beklenen hava durumu...

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! - 1

Türkiye'de yaz aylarında art arda sıcaklık rekorları kırıldı. Son günlerde ise yağışlı ve serin bir hava hakim.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! - 2

Hafta sonu da yağışlar yurdun kıyı ve iç kesimlerinde etkili olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Pazartesi günü İstanbul 26 derece, İzmir 27 derece ve Ankara'da 25 dereceler hissedilecek.

Salı gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerine gelmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! - 3

RİZE VE ARTVİN İÇİN SAĞANAK UYARISI

Rize ve Artvin için turuncu kodlu, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Mersin için de sarı kodlu uyarı yayımladı.

MGM'den yapılan uyarıya göre Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusu ve Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Rize çevreleri, Artvin’in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! - 5

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul cumartesi parçalı bulutlu ve rüzgarlı, 28 derece. Pazar günü semt semt yağmur geçişleri olabilecek. Ankara'da ise 2-3 ilçede yağmur geçişi olabilir. Sıcaklık 27 derece.

İzmir'de çok sert ve kuru esen poyraz serinlik sağlıyor. İzmir 33, Bursa parçalı bulutlu 29 derece. Antalya ise nemin etkisiyle sıcaklık 36 derece hissediliyor.

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! - 6

Marmara'da kuvvetli esen rüzgar akşamları üşütüyor. Sıcaklıklar 27-28 dereceye iniyor. Cumartesi hava parçalı bulutlu, pazar kısa süreli orta şiddette yağmurlar görülebilecek.

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! - 7

İç Anadolu'da Sivas, Kayseri biraz kapalı, Eskişehir'de yerel yağmur var. Eskişehir 25, Konya 28, Kayseri 29 derece. Gece ise Kayseri 11 dereceye iniyor.

Ege'nin Ayfon, Denizli civarında, Pazar günü Muğla'da yine yağış var. Manisa çevresinde poyraz kuvvetli ve serin esiyor. Denizli 34, Manisa 32, Afyon 28, Bodrum açık 34 derece olacak.

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! - 8

Akdeniz sahillerinde sıcaklık hala 35 derece civarında hissediliyor, Isparta ve Burdur'da gök gürültülü yağış var. Pazar Adana, Hatay, Mersin kesimi de yağış alacak. Güneydoğu'da Gaziantep 35, Diyarbakir 36 derece, Pazar günü sıcaklıklar düşmeye başlayacak.

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! - 9

Karadeniz'de Bolu da yağış var. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin hattında ise yağmur daha şiddetli ve uzun süreli yağacağından, dere taşkınlaırna karşı tedbirli olunmalı. Bolu 24, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 24, Malatya 31 dereceye geriliyor. Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde şiddetli yağmur bekleniyor.

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! - 10

9 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! - 11

10 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! - 12

11 EYLÜL SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! - 13

12 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklıklar düşecek, yağışlar etkili olacak! - 14

13 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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